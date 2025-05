Calcio, anche il Gs Rogeno in campo a Cesenatico per il Meeting Polisportivo del Csi

Oltre 60 gli atleti del Gs Rogeno in gara

ROGENO – Anche quest’anno il GS Rogeno Asd ha partecipato con grande entusiasmo al Meeting polisportivo organizzato dal CSI Lombardia che si è tenuto a Cesenatico nel primo caldo ed estivo week end di maggio.

Momenti sportivi, educativi e associativi hanno fatto da cornice ad un evento unico nel suo genere in tutto il panorama nazionale.

Sono scese in campo più di 130 squadre formate da oltre 1300 atleti, accompagnati da tecnici, genitori e accompagnatori per vivere quattro giorni di sport e divertimento.

“Nonostante i vari impegni ed eventi sportivi primaverili proposti per i giovani, siamo fieri ed orgogliosi di aver potuto accompagnare anche quest’anno oltre 60 atleti (compresi nelle fasce di età dai 9 a 15 anni).Grazie al prezioso ed impagabile aiuto e collaborazione di 16 allenatori e accompagnatori volontari che ancora una volta si sono prodigati per far vivere questa fantastica esperienza ai nostri ragazzi e ragazze questo é stato possibile. A queste persone va il mio più sentito e personale ringraziamento” afferma il presidente Stefano Valsecchi.

“Purtroppo quest’anno non é stato raggiunto per nessun importante podio per le nostre categorie, solo un riconoscimento alle ragazze Allieve di pallavolo come “campionesse di stile” ciò nonostante l’entusiasmo e la felicità negli occhi dei nostri ragazzi e ragazze che abbiamo accompagnato, ripaga ogni sconfitta“ affermano soddisfatti Angelo, Matteo e Federica del direttivo del GS Rogeno.

Anche il primo cittadino del Comune di Rogeno Matteo Redaelli ha trascorso con i nostri ragazzi/e una giornata di vero e sano sport vivendo a 360 gradi quella che è “la macchina “ del GS Rogeno Asd.

Molto sentita ed apprezzata la partecipazione delle famiglie che ogni anno si regala questa avventura in Romagna dal dietro le quinte degli spalti o dalle curve, grande sostegno per tutti.

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Stefano Cardini)