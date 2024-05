Calcio Csi. L’Oratorio Suello Under 10 è campione regionale

Prestigiosa vittoria ottenuta dai piccoli gialloverdi che si sono imposti vincendo tutte le 3 partite

Vittoria che garantisce il pass per il torneo nazionale a Cesenatico

SUELLO – L’Under 1O della Polisportiva Oratorio Suello è campione regionale calcio 7 . I gialloverdi, nella prova finale tenutasi a Lecco Domenica 26 Maggio, guidati dal Mister Angelo Castagna ed aiutati per l’occasione da Alice Colombo ed Enrico Barbagelata – hanno alzato il trofeo del Centro Sportivo italiano (CSI) al campionato regionale Lombardia Sport&Go.

La giornata è iniziata alle 9.30 a Lecco, presso il centro sportivo Bione , dove si sono radunate tutte le squadre della Lombardia avente diritto di partecipazione alla fase regionale. Durante la mattinata si sono alternate prove di atletica (corsa 60 metri, lancio del vortex e salto in lungo) mentre dopo la pausa pranzo , ci si spostava nei vari campi per le attività complementari: calcio, pallavolo, basket. Alla Polisportiva Orat. Suello è toccato giocare in casa, dove i piccoli atleti scesi in campo, vincendo brillantemente tutte le 3 partite in programma contro l’Us Grevo e la l’OSG 2001.

Concluse tutte le prove, c’è stata una trepidante attesa del risultato, che ha proclamato vincitore l’Under10 della polisportiva oratorio Suello, con un punteggio massimo di 100 punti,( 75 punti nello sport del calcio e 25 nel triathlon) tra le gioie dei ragazzi, dell’ allenatore e di tutte le famiglie che hanno accompagnato la vittoriosa giornata. Questa vittoria dà ora diritto a partecipare all’evento nazionale di Cesenatico del 12-16 giugno, dove si contenderanno il titolo nazionale.

Di seguito la composizione dell’Under10 con i relativi numeri di maglia: