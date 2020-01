Il NibionnOggiono gioca domani a Seregno

In Eccellenza è subito derby con la sfida Olginatese-Casatese

LECCO – Terminata la sosta invernale, nel corso del weekend alle porte riprenderanno tutti i campionati di calcio dilettantistici.

Il NibionnOggiono protagonista dell’anticipo

Per quanto concerne la Serie D – unico campionato ad essersi rimesso in moto già la scorsa domenica – il NibionnOggiono giocherà domani pomeriggio, in anticipo, allo “Stadio Ferruccio” di Seregno.

I ragazzi di mister Commisso, reduci dal pareggio interno contro la Folgore Caratese, vanno alla ricerca di un successo che manca ormai dal 3 novembre scorso. Nelle successive otto partite il NibionnOggiono ha ottenuto solamente quattro punti, frutto di altrettanti pareggi, mentre per quattro volte è andato ko.

Contro il Seregno i brianzoli proveranno ad invertire la rotta, anche se dovranno rinunciare agli squalificati Tocci e Pirola, entrambi espulsi nel match con la Folgore Caratese.

Derby lecchesi in Eccellenza e Promozione

Anche i campionati di Eccellenza e Promozione riprenderanno con tante partite ricche di spunti interessanti.

Al “Comunale” di Olginate, l’Olginatese di mister Colombo riceverà la Casatese, fresca vincitrice della Coppa Italia d’Eccellenza a livello regionale.

I ragazzi di Tricarico dovranno per forza di cose ripartire col piglio giusto per provare a recuperare i sei punti di ritardo che al momento li dividono dalla capolista Vis Nova Giussano. Discorso analogo per i bianconeri, che nel girone di ritorno cercheranno di guadagnarsi un posto utile per i playoff.

Nel girone B di Promozione è invece in programma il derby salvezza tra Arcadia Dolzago e Barzago. Le due compagini si trovano a pari punti al penultimo posto della classifica; inutile aggiungere che un pareggio scontenterebbe entrambe.

L’Aurora Olgiate, che al momento chiude la graduatoria in ultima posizione, ospita la vicecapolista Castello Città di Cantù per una sfida che si preannuncia impari. Partita sempre casalinga, ma sicuramente più equilibrata, quella della Luciano Manara che riceve la Vibe Ronchese.

Infine a chiudere il quadro è un’altra sfida tra formazioni della provincia di Lecco, ovvero il match che al “Cavalier Ferrario” di Merate vedrà opposte Brianza Cernusco Merate e ColicoDerviese.