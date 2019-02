NIBIONNOGGIONO – VIMERCATESE ORENO 1-0: Iori 26′

Ai ragazzi di Commisso basta un gol su punizione di Iori per aver ragione della Vimercatese Oreno. Altra vittoria che avvicina la Serie D

OGGIONO – Non conosce intoppi la marcia del NibionnOggiono, che batte anche la Vimercatese Oreno e fa un altro passo in avanti verso la conquista del campionato. Contro gli orange, guidati dall’ex attaccante di Serie A Jeda, basta la marcatura di Iori, arrivata al 26′ direttamente da calcio di punizione. Gli ospiti restano comunque in partita fino al 90′ e prima del triplice fischio impegnano in un paio di occasioni Petrisor, che comunque risponde presente.

Volata finale verso la Serie D

Anche se mancano ancora ben undici partite al termine della stagione, la capolista ha ormai lanciato la propria volata verso la vittoria del campionato. I 13 punti di vantaggio sul secondo posto, al momento occupato dalla Tritium, appaiono un bottino più che rassicurante.

Mercoledì pomeriggio il NibionnOggiono tornerà in campo a Cisano Bergamasco, per il recupero della quarta giornata di ritorno, mentre domenica prossima sarà di scena a Codogno.

Undicesimo pareggio stagionale per la CasateseRogoredo

Non conosce fine invece la striscia di pareggi della CasateseRogoredo, bloccata sull’1-1 interno anche dalla Luisiana. Al vantaggio di Degeri, alla mezz’ora su calcio di rigore, ha risposto Salzano al 79′, sempre dagli undici metri.

Per i ragazzi di Cataldo si tratta dell’undicesimo pareggio su diciannove gare finora disputate. La CasateseRogoredo resta in zona play off, ma vede allontanarsi il secondo posto e farsi sotto alle sue spalle sia il Brugherio che il Codogno. Proprio contro il Codogno la CasateseRogredo giocherà mercoledì sera in quel di Pizzighettone.