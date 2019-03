L’undici di Commisso chiude sullo 0-0 la sfida in casa della Pontelambrese

La Tritium scivola in casa contro lo Zingonia Verdellino e scivola a -8 dai brianzoli

PONTELAMBRO – Termina senza reti la trasferta del NibionnOggiono sul campo della Pontelambrese. Per Isella e compagni si tratta comunque di un punto guadagnato, data la contemporanea sconfitta interna della Tritium, seconda della classe, per 2-1 contro lo Zingonia Verdellino.

A cinque giornate dal termine del campionato il NibionnOggiono può gestire un vantaggio di ben 8 punti sulla formazione di Trezzo sull’Adda.

Prossimo turno decisivo

Domenica prossima sono inoltre in programma due doppi confronti che vedranno direttamente opposte le prime quattro forze del campionato. La Tritium andrà sul campo dell’Offanenghese, terza in classifica, oggi battuta per 3-1 dalla Luisiana, mentre il NibionnOggiono ospiterà i cugini della CasateseRogoredo, quarta forza del girone B d’Eccellenza.

CasateseRogoredo che ha surclassato in rimonta il Sancolombano fanalino di coda col risultato di 4-1. Dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo i biancorossi hanno ribaltato la situazione nella ripresa con i gol di Della Volpe, Sassella, Djibo e Salzano.