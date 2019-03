La cinquina porta le firme di Curia, Meyergue, Iori, Bovis e autogol di Franzone

La banda di Commisso torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive. Il vantaggio sulla Tritium resta di sette punti

OGGIONO – Arrivano ottime notizie dal “De Coubertin” e a portarle è il NibionnOggiono di mister Commisso. I brianzoli, dopo le sconfitte rimediate per mano della Luisiana e della Tritium, tornano a far la voce grossa nel girone B d’Eccellenza imponendosi per 5-1 sul Brugherio.

A sei giornate dal termine del campionato Isella e compagni sono sempre in vetta alla classifica, con un vantaggio di sette lughezze sul secondo posto occupato dalla Tritium (oggi vittoriosa per 3-2 sul Mapello).

NibionnOggiono dominante

La sfida del “De Coubertin” è a senso unico fin dalle prime battute. A sbloccare il risultato ci pensa Curia al 21′. Poi i padroni di casa hanno alcune palle gol per il raddoppio che non riescono a sfruttare a dovere. Il secondo gol arriva comunque al 40′ a firma di Meyergue. Al 58′ Franzone devia nella propria porta un tirocross di Isella; al 62′ Sircana accorcia le distanze ma nel finale Iori e Bovis mettono al sicuro il risultato con altre due reti.

CasateseRogoredo in ripresa

Buone notizie anche da Caprino Bergamasco dove la CasateseRogoredo, nel giorno del ritorno sulla panchina biancorossa di mister Vianello, regola i padroni di casa per 3-1. Al vantaggio dei locali, arrivato allo scadere del primo tempo per via di un autorete di Corti, rispondono nella ripresa Talon, in gol su rigore, e Torraca, in rete per due volte dopo essere subentrato dalla panchina.