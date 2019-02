CODOGNO – NIBIONNOGGIONO 0-1: Iori 15′

I ragazzi di Commisso sbancano il campo del Codogno e si portano a +13 sulla Tritium, prima tra la inseguitrici

CODOGNO – Dopo il pareggio per 1-1 nel recupero infrasettimanale giocato contro la Cisanese, torna a dettare la propria legge il NibionnOggiono che supera in trasferta il Codogno per 1-0.

A decidere la gara ci pensa Iori al quarto d’ora del primo tempo, dopo una respinta del portiere di casa su un tiro di capitan Isella. Il resto della gara scorre via senza particolari problemi per la porta difesa da Petrisor e col NibionnOggiono sempre pericoloso in area avversaria, in particolare con Isella, Iori e Curia.

Allungo in vetta con la complicità della CasateseRogoredo

La vittoria odierna costituisce un altro passo importante verso la Serie D per i brianzoli che guadagnano due punti sulla Tritium, bloccata in casa sullo 0-0 dalla CasateseRogoredo di mister Cataldo.

A nove giornate dal termine del campionato il NibionnOggiono comanda con 13 punti di vantaggio sulla Tritium, 16 sull’Offanenghese (battuta dal Calvairate per 2-1), 19 sulla CasateseRogoredo e 22 sul Brugherio (vittorioso con un tennistico 6-0 sulla Pontelambrese).