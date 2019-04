I ragazzi di Commisso festeggiano la Serie D rifilando cinque reti al Mapello

Sulis, al rientro, va a segno con una doppietta. Gloria anche per Bovis, Curia e Delle Fave

OGGIONO – Nonostante la pioggia e il freddo non si è raffreddato il motore del NibionnOggiono, che dopo aver ottenuto la promozione in Serie D nello scorso turno sul campo del Caprino, ha festeggiato quest’oggi al “De Coubertin” davanti al proprio pubblico. L’undici di mister Commisso ha superato, in un’altra prova maiuscola, il Mapello con un perentorio 5-1.

Festival del gol

Le 5 reti odierne fanno salire a 73 i gol totali realizzati in stagione, per una media superiore ai 2,5 gol a partita: numeri che hanno davvero dell’incredibile.

Quest’oggi ad aprire le marcature ci ha pensato Bovis a due minuti dall’intervallo. Subito dopo Curia ha siglato il raddoppio che ha mandato le due formazioni al riposo sul 2-0.

Al 60′ Sulis, all’esordio stagionale dopo il grave infortunio avuto durante la preparazione estiva, è andato a segno dagli undici metri per il tris; lo stesso Sulis ha poi calato il poker al 79′. All’86’ il Mapello ha accorciato le distanze dal dischetto con Rota, prima del quinto gol brianzolo messo a segno da Delle Fave a tempo scaduto.

Ora manca solo la trasferta del prossimo 28 aprile sul campo dello Zingonia Verdellino per salutare definitivamente l’Eccellenza e prepararsi al grande salto in Serie D.