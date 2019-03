NIBIONNOGGIONO – CASATESEROGOREDO 1-1: Passoni (C) 23′, Isella (N) 44′

Passoni porta in vantaggio gli ospiti; Isella pareggia i conti

OGGIONO – Come un girone fa si chiude sull’1-1 il derby lecchese tra il NibionnOggiono di Commisso e la CasateseRogoredo di Vianello. E come un girone fa la capolista riagguanta i biancorossi con capitan Isella.

Per il NibionnOggiono si tratta del secondo pareggio consecutivo, che anche questa domenica può essere considerato in modo positivo data la contemporanea sconfitta dalla Tritium, seconda della classe. La formazione di Trezzo d’Adda, dopo la sconfitta contro lo Zingonia Verdellino, è caduta per 2-0 nel big match giocato in casa dell’Offaneghese.

La CasateseRogoredo resta invece in quarta posizione, con un ritardo di sette punti dalla Tritium e di quattro dall’Offanenghese.

La partita

Tornando alla gara del “De Coubertin” la prima occasione capita a Iori, sul cui tiro Brescello si oppone alla grande. Al 23′ la CasateseRogoredo si porta in vantaggio con Passoni, bravo a trovare l’angolo basso della porta difesa da Petrisor dal limite dell’area.

Al 31′ il NibionnOggiono reclama un calcio di rigore dopo un intervento al limite su Perego; un attimo prima dell’intervallo i padroni di casa riescono comunque a pareggiare con Isella, ben imbeccato da Curia.

Nella ripresa il ritmo cala e di vere occasioni da rete non se ne registrano più. Le due squadre si accontentano del pareggio che per il NibionnOggiono rappresenta un altro piccolo passo avanti verso la Serie D. La CasateseRogoredo invece con ogni probabilità si giocherà la promozione ai play off, dove nel primo turno affronterà una tra Tritium e Offanenghese.