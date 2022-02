Dopo sette ko di fila i bersaglieri pareggiano 2-2 in casa della Trevigliese

Stesso risultano nel derby tra Arcadia Dolzago e Barzago

LECCO – La Luciano Manara torna finalmente a far punti e a muovere, seppur di poco, la classifica. Dopo sette sconfitte consecutive i ragazzi di Abaterusso pareggiano 2-2 sul campo della Trevigliese.

Il pari però ha il sapore della beffa perchè in terra bergamasca i bersaglieri si portano in vantaggio di due reti grazie a Cotrone e Bovis, rispettivamente a segno al 41′ e al 50′. Al 63′ Gueye accorcia le distanze per i padroni di casa; la gara resta poi sul 2-1 fino al 93′, minuto in cui Nenadovic realizza il gol del definitivo 2-2 gelando la Manara.

La classifica del girone B d’Eccellenza vede ora i biancocelesti a quota 22 punti, con un margine di +3 sulla zona play out.

Per quanto riguarda invece il girone B di Promozione si è disputata la gara di recupero tra Arcadia Dolzago e Barzago. Il derby brianzolo si è chiuso sul 2-2; ad aprire le marcature sono stati i padroni di casa, in vantaggio con Penati in avvio di ripresa (48′). Arcadia che trova poi anche il raddoppio con Castelmare all’82’. A questo punto la gara sembra chusa ma il Barzago la riapre subito con Stefanoni (84′). Il definitivo pareggio arriva al 91′ e porta la firma di Agostoni.