Secco 3-0 dei ragazzi di Abaterusso in casa della Vertovese

Il Barzago si impone 3-1 a Sondrio; va all’Olimpiagrenta il derby contro l’Aurora Olgiate

LECCO – E’ una Luciano Manara sempre più sorprendente quella che nel pomeriggio odierno si è imposta per 3-0 sul terreno di gioco della Vertovese. A decidere la gara giocata in terra bergamasca sono Conti, a segno con una doppietta al 24′ e al 57′, e Losa in gol al 32′.

Grazie a questi tre punti i ragazzi di Abaterusso salgono al quinto posto della classifica del girone B d’Eccellenza a quota 15 punti, con un ritardo di solamente tre lunghezze dalla vetta occupata dall’Offanenghese.

Nel girone B di Promozione a prendersi la scena è il Barzago, che strappa un risultato preziosissimo vincendo 3-1 in casa della Nuova Sondrio. Tre punti d’oro sono anche quelli ottenuti dall’Olimpiagrenta nel derby interprovinciale vinto per 4-1 contro l’Aurora Olgiate. Grazie a questi successi Olimpiagrenta e Barzago salgono a rispettivamente quota 6 e 5 punti, prendendo una piccola boccata d’ossigeno rispetto alla zona calda della classifica.

Zona calda dove resta proprio l’Auora Olgiate, ultima con solamente 3 punti all’attivo, oltre all’Arcadia Dolzago, schiantata in casa con un pokerissimo dal Muggiò (0-5). A chiudere il quadro la sconfitta rimediata dalla ColicoDerviese sul campo dell’AltaBrianza Tavernerio (4-2).