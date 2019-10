Basta un gol del capitano per superare la Virtus Bolzano

La classifica vede i brianzoli al terzo posto

OGGIONO – E’ un sabato splendente, non solo a livello meteorologico, quello del NibionnOggiono. I brianzoli, nell’anticipo pomeridiano giocato al “De Coubertin”, hanno avuto ragione della Virtus Bolzano col risultato di 1-0.

A decidere la sfida è stata la marcatura su calcio di rigore di capitan Mattia Isella alla mezz’ora della ripresa.

Classifica clamorosa

Il quinto successo, su dieci gare finora disputate, porta momentaneamente la banda allenata da mister Commisso al terzo posto della classifica, in coabitazione con la Folgore Caratese che domani ospiterà la Pro Sesto, attuale seconda forza del campionato alle spalle del Seregno.

La partita

Nel primo tempo il NibionnOggiono sfiora il gol del vantaggio prima con Citterio e poi con Iori. Sul versante opposto Vinci si era dovuto invece opporre ad un tiro insidioso di Pasha dopo pochi minuti di gioco.

In avvio di ripresa Basanisi ha poi una clamorosa doppia chance per portare in vantaggio i brianzoli ma prima un difensore ospite salva sulla linea, poi il portiere trentino devia in angolo.

L’episodio decisivo arriva dunque al 74′, quando Isella dopo un’incursione sulla destra viene atterrato in area. L’arbitro decreta il rigore che lo stesso Isella trasforma nel gol da tre punti.

Mercoledì di nuovo in campo

Messo da parte il momento di euforia il NibionnOggiono tornerà a lavorare per preparare la prossima sfida, in programma mercoledì pomeriggio in casa dello Scanzorosciate.

I bergamaschi al momento hanno un punto in meno dei brianzoli ma domani in caso di vittoria contro il Milano City potrebbero operare il sorpasso. Proprio per questo la gara di mercoledì diventa ancora di più stimolante per un NibionnOggiono che vorrà sicuramente continuare a stupire e a volare.