BARZAGO – VIS NOVA GIUSSANO 1-1: Porta (V) 8′, Ansaldi (B) 45′

La formazione di Abaterusso ferma la corsa della capolista e si porta momentaneamente al secondo posto in solitaria

BARZAGO – Nel match di recupero della 19^ giornata del Campionato di Promozione, gara rinviata per neve che si è giocata oggi, mercoledì, Barzago e Vis Nova Giussano si sono divise la posta in palio.

La gara vede la capolista del girone B sbloccare subito la situazione con Porta, in rete dopo solamente otto giri d’orologio. Il Barzago però resta in partita e ad un passo dal riposo trova il gol del pareggio con Ansaldi.

La ripresa viene condizionata dall’espulsione per rosso diretto rimediata al 55′ da Gizdov, subentrato pochi minuti prima all’autore del gol barzagese Ansaldi. In inferiorità numerica i gialloblù difendono il pareggio, e di fatto la Vis Nova non riesce mai a rendersi particolarmente pericolosa dalle parti di Riva.

Il pareggio finale mantiene dunque invariato il distacco in classifica tra le due formazioni: la Vis Nova continua a condurre davanti a tutti con 41 punti, il Barzago segue in seconda posizione a quota 29.

Questa sera scenderanno in campo altre due formazioni lecchesi, la Luciano Manara e l’Aurora Olgiate che in caso di vittoria sopravanzeranno il Barzago al secondo posto.

Domani sera sarà invece il turno della Brianza Cernusco Merate, impegnata in trasferta nello scontro salvezza contro il Basiano Masate.