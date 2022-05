L’Olimpiagrenta chiude battendo 2-1 l’Arcellasco

Retrocesse in 1^ Categoria Arcadia Dolzago e Barzago

LECCO – Si è chiuso quest’oggi il girone B di Promozione: l’Olimpiagrenta saluta il proprio pubblico imponendosi per 2-1 sull’Arcellasco. I verdegranata concludono la stagione al quinto posto con 48 punti all’attivo, frutto di 14 vittorie e 6 pareggi; 10 invece le sconfitte.

Altra formazione a vincere è l’Aurora Olgiate che supera per 3-2 in trasferta l’Arcadia Dolzago. La classifica finale dell’Aurora dice undicesimo posto con 33 punti. Per l’Arcadia invece i soli 20 punti realizzati in stagione costano il penultimo posto con la conseguente retrocessione in 1^ categoria.

Stessa sorte tocca al Barzago che termina all’ultimo posto con solamente 18 punti e rimediando un pesante 5-0 sul campo del Casati Arcore.

A chiudere il quadro la ColicoDerviese che nell’ultimo atto stagionale impatta 1-1 in casa della Nuova Sondrio centrando l’obiettivo salvezza e chiudendo la stagione in dodicesima posizione con 31 punti.