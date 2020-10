Calcio Promozione. Secondo successo e punteggio pieno per il Barzago

I gialloblu battono 2-0 il Cavenago in trasferta

Pari per l’Arcadia; ko Aurora, Olimpiagrenta e ColicoDerviese

LECCO – Il bottino complessivo della seconda giornata d’andata del campionato di Promozione è magro per le formazioni lecchesi.

L’unica che può far festa è il Barzago, capace di battere 2-0 in trasferta il Cavenago grazie ai gol, messi a segno entrambi nel primo tempo, di Sala e Cortesi. La formazione di mister Arrigoni concede il bis dopo la vittoria all’esordio contro la Vibe Ronchese e guida ora la classifica a punteggio pieno in compagnia di Alta Brianza Tavernerio e Muggiò.

L’unico altro risultato positivo della giornata è il pareggio dell’Arcadia Dolzago sul campo della Vibe Ronchese. Gli ospiti pareggiano l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Magno.

Le note dolenti sono invece rappresentate dalla sconfitta della ColicoDerviese, battuta 2-0 dal Lissone e dunque al secondo ko consecutivo dopo quello all’esordio contro il Muggiò. I lariani restano così ancora fermi al palo.

Le altre sconfitte sono quelle rimediate da Aurora Olgiate e Olimpiagrenta. Entrambe le formazioni cedono 1-0, rispettivamente contro Arcellasco e Muggiò.