Tremolada (doppietta) e Barzotti firmano il 3-2 esterno

Per i ragazzi di Commisso tre punti fondamentali in ottica playoff

LODI – Dopo il secco 3-0 rifilato sabato scorso al Villa Valle, il NibionnOggiono torna a fare la voce grossa imponendosi per 3-2 nel big match disputato contro il Fanfulla alla “Dossenina” di Lodi.

Nella gara, valida per il ventinovesimo turno del girone B di Serie D, a portarsi in vantaggio è la truppa di mister Commisso, che alla mezz’ora passa grazie alla rete di Tremolada, bravo nell’occasione a capitalizzare di testa da centro area un preciso cross dalla destra di Barzotti.

Il vantaggio brianzolo dura però solamente cinque minuti perchè al 35′ i padroni di casa pareggiano i conti con Queros: all’intervallo il punteggio è dunque fissato sull’1-1. In avvio di ripresa cambia nuovamente tutto quando Barzotti trasforma un penalty concesso per un intervento falloso su Tremolada. Al 62′ arriva anche il 3-1: Fognini imbastisce un veloce contropiede, prima di servire il solito Tremolada che con un preciso diagonale dal limite dell’area manda avanti di due reti i suoi, oltre che siglare la propria doppietta personale.

Le emozioni non sono comunque finite: al 78′ il Fanfulla accorcia le distanze con De Angelis su calcio di rigore. Nel finale i lodigiani provano l’assalto per il pareggio ma la retroguardia del NibionnOggiono difende con ordine senza rischiare di fatto mai nulla di concreto.

I tre punti prendono dunque la via della Brianza. A quattro giornate dal termine della stagione regolare la formazione di Commisso è terza in classifica con 51 punti all’attivo, uno in più dei cugini della Casatese, e due rispetto alla coppia formata da Desenzano Calvina e Crema. Dato quasi per certo l’approdo ai playoff da parte del Fanfulla, secondo con 55 punti, saranno queste quattro formazioni a giocarsi i restanti tre posti disponibili. Discorso a parte quello del Seregno, che con 61 punti ha più di un piede in Serie C.

Per quanto concerne infine il prossimo turno il NibionnOggiono sarà di scena sul terreno di gioco del Sona (Verona). La Casatese ospiterà invece la Tritium sul sintetico di Rogoredo.