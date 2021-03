Decisiva la rete di Barzotti al 5′ della ripresa

La Casatese mantiene comunque la vetta; il NibionnOggiono consolida il quarto posto

CASATENOVO – E’ del NibionnOggiono il derby lecchese del girone B di Serie D. Sul sintetico di Rogoredo i ragazzi di Commisso superano per 1-0 la Casatese, infliggendole il quinto ko stagionale.

Nonostante la sconfitta la formazione di Tricarico mantiene comunque la vetta della classifica, dato il contemporaneo pareggio senza reti maturato tra Seregno e Ponte San Pietro. I blues hanno però ora un solo punto di ritardo dai biancorossi: 46 i punti della Casatese, contro i 45 del Seregno.

Dando sempre uno sguardo alla parte alta della classifica vi è da registrare il successo del Crema a Breno (0-1) e quello del Fanfulla a Desenzano (0-3). Il Crema conserva la terza piazza a quota 42 punti, con quattro lunghezze di ritardo segue il NibionnOggiono (38 punti) e appena dietro il Fanfulla (37 punti).

La partita

Per quanto concerne la cronaca del match, l’avvio è avaro d’emozioni e per la prima occasione da rete si deve aspettare fino al 24′, quando Barzotti, ben smarcato da Fognini, colpisce troppo debolmente per impensierire Ferrara. Lo stesso Barzotti ci prova nuovamente in altre due occasioni ma la fortuna non è dalla sua parte.

Prima dell’intervallo la Casatese si fa vedere al tiro con Sordillo e Pontiggia ma la vera occasione per sbloccare la parità capita al NibionnOggiono. In pieno recupero Ferrara stende in area Tremolada: il direttore non ha dubbi e decreta il rigore; dagli undici metri calcia Barzotti, Ferrara fa il miracolo e tiene a galla i suoi.

L’attaccante del NibionnOggiono si riscatta però alla prima occasione della ripresa. Dopo una grande percussione di Idrissi, Tremolada serve con un cross rasoterra Barzotti che non deve fare altro che depositare la sfera in fondo al sacco.

Dopo il gol subito la Casatese fatica ad avere la giusta reazione. L’unica occasione capita a Pontiggia che però la spreca malamente. Gli ospiti hanno invece una chance per raddoppiare con Calmi. Il finale è di marca biancorossa ma di vere occasioni dalle parti di Guarino non se ne registrano. Al triplice fischio è dunque il NibionnOggiono a fare festa.

Ora le due formazioni sono attese dal turno infrasettimanale di giovedì 1° aprile. La Casatese farà visita al Fanfulla mentre il NibionnOggiono riceverà il Breno.

Tabellino

CASATESE – NIBIONNOGGIONO 0-1: Barzotti 50′

CASATESE: Ferrara, Sordillo (D’Amuri dall’82’), F.Frigerio (Mandelli dal 60′), Baldan (Sassella dal 76′), Perego, Bello, Morlandi (A.Frigerio dal 60′), Pennati, Crea (Gaeta dal 60′), Isella, Pontiggia. All. Tricarico.

NIBIONNOGGIONO: Guarino, Premoli, Tocci (Donadio dal 74′), Romano (Arrigoni dal 71′), Boni, Antonini, Idrissi, Fognini, Tremolada (Fumagalli dall’85’), Barzotti (Calmi dal 67′), Citterio. All. Commisso.

ARBITRO: Sig. Di Francesco di Ostia Lido