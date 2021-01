Il finale recita 4-1: doppietta Tremolada, Boni e Fall

In vetta vincono anche Seregno, Crema e Brusaporto

OGGIONO – Dopo la sconfitta per 1-0, rimediata nel precedente turno sul campo del Villa Valle, il NibionnOggiono ottiene un pronto riscatto battendo con un netto 4-1 il Sona, formazione veronese che oggi al “De Coubertin” schierava Maicon, il laterale ex Inter e Roma.

Il ritorno al successo porta momentaneamente i brianzoli in terza posizione, al pari del Brusaporto, a quota 26 punti. Anche la formazione bergamasca ha ottenuto i tre punti, imponendosi in casa del Breno per 2-1. Il duo dista un solo punto dalla seconda piazza del Crema (vittorioso 1-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo), mentre due sono le lunghezze di ritardo dalla vetta occupata dal Seregno, capace di imporsi 2-1 sul Villa Valle.

Tra le formazioni che invece scenderanno in campo domani vi è la Casatese, che farà visita alla Tritium, la squadra che al momento chiude la graduatoria. In caso di vittoria i biancorossi supererebbero NibionnOggiono e Brusaporto e aggancerebbero il Crema.

NIBIONNOGGIONO – SONA 4-1

Per quanto concerne la cronaca della sfida giocata al “De Coubertin”, a sbloccare il risultato sono i padroni di casa che al 18′ vanno avanti con Tremolada, bravo a deviare in rete un tiro al volo di Romano.

Il vantaggio però dura pochissimo perchè al 21′ i veneti pareggiano subito i conti con Marchesini. La partita è apertissima, i ragazzi di Commisso restano sul pezzo e al 29′ sono di nuovo avanti, quando Boni incorna a rete un corner di Arrigoni. Prima dell’intervallo arriva anche il tris.

Al 35′ Barzotti serve un pallone in area che l’estremo difensore ospite respinge male consentendo a Tremolada di ribadire la sfera in rete. Ma le emozioni non sono ancora finite perchè due minuti prima dell’intervallo Fall cala il poker sfruttando al meglio un assist di Barzotti.

La partita di fatto si chiude con quarantacinque minuti di anticipo. Nella ripresa il Sona non ha mai l’occasione giusta per provare a riapire il match. Il NibionnOggiono controlla dunque in tranquillità fino al 90′, ottenendo così il settimo successo stagionale.