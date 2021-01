Fall autentico mattatore di giornata con tre reti

La Casatese cede 3-2 contro il Crema

LECCO – Prosegue il magic moment del NibionnOggiono che, dopo i successi contro Real Calepina e Scanzorosciate, infila la terza vittoria consecutiva imponendosi 4-2 al “Ferruccio” contro l’ormai ex capolista Seregno. I blues cedono la testa della classifica al Crema, che sempre nel pomeriggio ha superato per 3-2 in trasferta la Casatese.

Ma attenzione, va ricordato che il NibionnOggiono ha all’attivo una gara in meno data la partita che dovrà recuperare contro il Breno. Dati gli attuali distacchi in classifica, in caso di successo contro la formazione bresciana, al momento ultima della classe, i brianzoli raggiungerebbero il Crema al primo posto.

SEREGNO – NIBIONNOGGIONO 2-4

Per quanto concerne la sfida giocata a Seregno a sbloccare il risultato sono i ragazzi di Commisso, che al 41′ si portano sull’1-0 quando Idrissi incorna sotto l’incrocio dei pali un traversoni di Premoli. Passano solamente due giri d’orologio e Fall realizza il 2-0 concludendo a rete un contropiede imbastito da Tremolada.

In avvio di ripresa (47′) i padroni di casa accorciano le distanze su rigore con Da Silva. Al 51′ però Fall riporta a due le reti di vantaggio infilando sul primo palo. La partita resta comunque apertissima perchè al 57′ Boni è sfortunano nel deviare nella propria rete un angolo del Seregno. A questo punto i blues provano il tutto per tutto ma all’86’ arriva la rete che chiude definitivamente il match, a firma ancora una volta di Fall.

CASATESE – CREMA 2-3

Se per il NibionnOggiono il momento è d’oro lo stesso non vale per la Casatese, che contro il Crema subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata nel turno dell’Epifania a Sona.

Al “Comunale” di Rogoredo sono i biancorossi a portarsi in vantaggio con Perego al 12′. Il Crema risponde e al 36′ trova la rete del pari con Salami. Il risultato viene ribaltato al 53′, quando Ferrari trasforma il penalty che manda avanti gli ospiti. La Casatese ha comunque la forza per reagire e al 66′ ristabilisce l’equilibrio con Isella. Equilibrio che però non regge perchè al 79′ Mapelli va a segno per il definitivo 3-2 in favore del Crema.