I ragazzi di Commisso espugnano Scanzorosciate (0-1)

Tricarico cade in casa contro il Sona (2-3)

LECCO – Prosegue il momento negativo della vicecapolista del girone B di Serie D. Contro il Sona dell’ex Inter e Roma Maicon, la Casatese cede 3-2 rimediando il quarto ko negli ultimi cinque turni. Nonostante la sconfitta i brianzoli mantengono la seconda piazza ma vengono raggiunti dal Fanfulla (vittorioso 3-2 sul campo della Virtus Ciserano Bergamo) e vedono allungare a +8 il Seregno capolista (vittoria per 2-0 in casa contro il Caravaggio).

Per quanto concerne il match di Rogoredo a sbloccare la situazione sono gli ospiti che al 5′ si portano sull’1-0 con Duguet. Passano meno di sessanta secondi e Pontiggia pareggia subito i conti. Il Sona torna avanti al 22′ grazie ad un gran tiro di Gerevini. Sul fronte d’attacco opposto al 25′ è nuovamente Pontiggia a riequilibrare la sfida, trovando l’angolo vincente dopo una grande azione personale. Al 38′ un colpo di testa ravvicinato di Gerevini riporta però nuovamente in vantaggio il Sona. Dopo il terzo vantaggio dei veneti la Casatese non riesce più a trovare la via del pareggio pur andandoci molto vicina almeno in paio d’occasione nel corso della ripresa.

A Scanzorosciate invece il NibionnOggiono ritrova il successo, imponendosi per 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Citterio alla mezz’ora del primo tempo. Dopo il vantaggio dei ragazzi di Commisso i bergamaschi non riescono mai ad andare vicini al pareggio e i tre punti prendono così la via della Brianza. Grazie al successo il NibionnOggiono sale in quarta posizione con 44 punti all’attivo.