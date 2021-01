I brianzoli battono i bresciani con un rigore di Barzotti

L’1-0 permette l’aggancio al Crema. La vetta, occupata dal Seregno, dista un solo punto

BRENO – Prosegue il magic moment del NibionnOggiono. La formazione guidata da Giuseppe Commisso questo pomeriggio ha espugnato il terreno di gioco del Breno, imponendosi 1-0 grazie ad un penalty trasformato da Barzotti al 57′.

Per i brianzoli si tratta dell’undicesimo risultato utile consecutivo. Dopo la sconfitta all’esordio in campionato a Crema (l’unica finora in stagione) la marcia del NibionnOggiono, nelle successive undici gare disputate, ha fatto registrare sei vittorie e cinque pareggi. Il bottino di 23 punti al momento vale la seconda piazza della classifica, al pari del Crema, con un ritardo di un solo punto dal Seregno capolista.

Alle spalle degli oggionesi vi è poi l’altra lecchese del girone B di Serie D, la Casatese che segue al quarto posto con 21 punti. A chiudere la zona playoff il Brusaporto a quota 20. Dopo dodici giornate la classifica però è ancora molto corta e, considerato che tra la sesta e la decima posizione vi è un solo punto di differenza, è ancora troppo presto per capire quali formazioni avranno le carte in regola per giocarsi i posti playoff.

La partita: basta un rigore di Barzotti

Per quanto concerne la cronaca della gara, nel primo tempo il gioco stenta a decollare e le occasioni da rete sono pochissime. Guarino è praticamente inoperoso, mentre Tota viene chiamato in causa solamente nel finale, quando una punizione di Arrigoni lo costringe alla deviazione in corner. In precedenza il NibionnOggiono si era reso pericoloso con un tiro-cross di Premoli.

Nella ripresa i brianzoli alzano fin da subito il ritmo. Al 53′ Citterio smarca alla grande Donadio che però calcia troppo debolmente per impensierire seriamente Tota. Sul fronte d’attacco opposto il Breno si fa vedere con Libertazzi, la cui conclusione termina a lato.

Passano pochi minuti e arriva l’episodio che decide la gara: è il 57′ quando Donadio viene fermato con le cattive all’interno dell’area bresciana. Il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty che Barzotti trasforma nell’1-0.

A questo punto i ragazzi di Commisso gestiscono il vantaggio, difendendo con ordine sui tentativi offensivi dei padroni di casa. L’occasione più grande per il pareggio arriva all’87’ ma Melchiori, dopo essere stato favorito da un rimpallo, la spreca non inquadrando lo specchio di porta.

La gara di fatto si chiude qui. Il NibionnOggiono, pur non giocando in modo brillante, ottiene tre punti pesantissimi. Il prossimo turno – domenica 24 gennaio ore 14.30 – prevede la trasferta sul campo del Villa Valle, oggi battuto 2-1 dalla Vis Nova Giussano nell’altro recupero in programma. La Casatese riceverà invece al “Comunale” di Rogoredo il Caravaggio.

Tabellino

BRENO – NIBIONNOGGIONO 0-1: Barzotti rig. 57′

BRENO: Tota, Ndiour, Boldini (Sorteni 71′), Tagliani, Lordkipanidze (Pelamatti 77′), Melchiori, Triglia, Mondini, Sampietro (Tanghetti 83′), Brancato, Libertazzi (Braidich 60′). All. Tacchinardi.

NIBIONNOGGIONO: Guarino, Premoli, Fognini, Fumagalli (Albini 66′), Boni, Antonini, Jamal, Arrigoni, Citterio, Barzotti (Iori 82′), Donadio. All. Commisso.