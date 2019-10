Non basta il vantaggio firmato da Isella allo scadere del primo tempo

Lo Scanzorosciate ribalta il risultato nella ripresa con Rota e Paris

SCANZOROSCIATE – Dopo due vittorie consecutive si interrompe la corsa del NibionnOggiono, che nel turno infrasettimanale di oggi pomeriggio, mercoledì, è stato battuto 2-1 sul campo dello Scanzorosciate.

Ai ragazzi di mister Commisso non è bastato il gol di capitan Isella, arrivato al 41′ con un colpo di testa su un calcio d’angolo battuto da Iori.

In avvio di ripresa i bergamaschi hanno ristabilito l’equilibrio con Rota, anch’esso a segno con un’incornata da corner. Al 79′ una nuova inzuccata, questa volta di Paris, ha permesso allo Scanzorosciate di ribaltare la situazione.

Per il NibionnOggiono si tratta della terza sconfitta stagionale, dopo quelle maturate contro Seregno e Arconatese. La classifica resta comunque ottima, con la zona play off distante solo due punti, e un vantaggio di nove lunghezze sulla zona play out.

Ora i brianzoli sono attesi dalla sfida interna di domenica contro il Brusaporto, formazione che al momento ha un solo punto in meno del NibionnOggiono.

TABELLINO

SCANZOROSCIATE – NIBIONNOGGIONO 2-1: Isella (N) 41’pt, Rota (S) 4’st, Paris (S) 34’st

SCANZOROSCIATE: Colleoni, Motta (Bertolotti 31’st), Corno, Nessi (Moraschini 25’st), Paris, Rota, Zambelli, Vallisa, Giangaspero (Gambarini 38’st), Bertacchi (Albini 22’st), Aranotu. All. Valenti.

NIBIONNOGGIONO: Vinci, Panzeri (Villa 45’st), Lanini, Losa, Redaelli, Pirola, Castria (Bonfanti 25’st), Basanisi (Giugliano 38’st), Citterio, Isella, Iori (Tagliabue 35’st). All. Commisso.

Arbitro: Sig. Santarossa di Pordenone