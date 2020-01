A decidere la sfida è un rigore realizzato da capitan Isella

Quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Commisso

VILLA D’ALME’ – Prosegue l’ottimo inizio del girone di ritorno del NibionnOggiono. La formazione allenata da mister Commisso espugna col risultato di 1-0 il terreno di gioco del Villa Valle e ottiene così il quarto risultato utile consecutivo (due vittorie e due pareggi).

L’ottimo andamento delle ultime settimane permette al NibionnOggiono di restare in una zona assolutamente tranquilla di classifica, con 32 punti all’attivo e un vantaggio di otto lunghezze sulla zona playout.

Tre punti pesantissimi in ottica salvezza

Il match salvezza giocato in terra bergamasca vede il NibionnOggiono rendersi pericoloso per primo con Mair. I padroni di casa rispondono con una conclusione di Castelli che termina di poco alta. Poi è Isella, dopo una deviazione di Del Carro, a sfiorare il vantaggio colpendo la traversa.

In avvio di ripresa il NibionnOggiono resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Tremolada per dopppia ammonizione. A sfiore il vantaggio sono comunque ancora gli ospiti, quando al 56′ anche Gambazza colpisce il montante.

Il gol però è nell’aria e prontamente si materializza al 60′ grazie ad un penalty, concesso per un fallo su Mair, trasformato da Isella. Dopo la rete subita il Villa Valle si rende pericoloso con Tarchini mentre al 68′ Guarino si deve superare con un doppio intervento, prima su Corna e poi su Ghisalberti.

Nel finale la partita si incattivisce con Citterio e Capelli che vengono espulsi. Il punteggio invece non varia e il NibionnOggiono riesce così ad ottenere altri tre punti molto preziosi.

I prossimi impegni

Dando uno sguardo al calendario si nota inoltre che i brianzoli nelle prossime tre partite affronteranno Milano City, Dro Alto Garda e Inveruno, attualmente le ultime tre formazioni della graduatoria. Sicuramente le sfide non andranno prese sottogamba ma se il NibionnOggiono dovesse riuscire fare bottino pieno metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza e tornerebbe ad affacciarsi in zona playoff (al momento distante sei punti).