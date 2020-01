I ragazzi di Commisso si impongono 1-0 con Tremolada

Ritrovati i tre punti dopo otto turni a secco di vittorie

SEREGNO – Dopo otto partite consecutive senza successi, che avevano fruttato solamente quattro punti, il NibionnOggiono ritrova il sorriso grazie alla vittoria per 1-0 colta allo “Stadio Ferruccio” di Seregno.

Il gol da tre punti porta la firma di Tremolada, a segno dopo sei minuti di gioco dall’inizio della ripresa. I ragazzi di mister Commisso possono così tornare a respirare: il NibionnOggiono rinforza infatti la propria posizione a centro classifica e allunga momentaneamente a +7 sulla zona playout, in attesa delle gare di domani.

La partita

Per quanto concerne la cronaca della sfida del “Ferruccio” l’inizio di gara è di marca seregnasca, con i padroni di casa che si rendono subito molto pericolosi con La Camera e Gazo. Per il NibionnOggiono è invece Tremolada a sfiorare il vantaggio al 38′.

In avvio di secondo tempo, come anticipato in apertura, è proprio Tremolada a sbloccare il risultato con un tiro che termina sotto l’incrocio dopo una parata di Galimberti su Iori. Dopo il gol subito il Seregno cerca subito la reazione ma al 65′ sono gli ospiti a sfiorare il raddoppio con una doppia occasione.

Si arriva così alle battute finali, nelle quali la retroguardia del NibionnOggiono regge bene il forcing dei blues che all’86’ hanno però un’ottima occasione con Lucatti, il cui colpo di testa da corner termina alto di pochissimo. E’ questo l’ultimo brivido di un match che permette al NibionnOggiono di ritrovare un successo che mancava dal 3 novembre scorso.

Ora Isella e compagni possono guardare con maggior serenità ai prossimi impegni, a partire dalla sfida salvezza contro il Levico Terme in programma mercoledì prossimo al “De Coubertin”.

Tabellino

SEREGNO-NIBIONNOGGIONO 0-1: Tremolada 51′

SEREGNO: Galimberti, Zoia, Bonaiti, Tomas, Mantegazza, Louati (Blazevic dal 78′), La Camera, Lucatti, Gazo (Artaria dal 71′), Invernizzi, Ferrari. All. Gjorgiev.

NIBIONNOGGIONO: Guarino, Panzeri, Gambazza, Losa, Premoli, Perego, Tremolada (Citterio dal 72′), Arrigoni, Mair (Giugliano dal 51′), Isella, Iori (Tagliabue dal 75′). All. Commisso.

Arbitro: Sig. Gangi di Enna.