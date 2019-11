I bergamaschi si impongono 2-0 con un gol per tempo

Per i ragazzi di Commisso è il quarto stop stagionale

OGGIONO – Dopo la vittoria interna sul Brusaporto e il pareggio ottenuto in extremis a Ponte San Pietro, il NibionnOggiono non riesce a trovare il terzo risultato utile consecutivo sul terreno di casa contro la Virtus Ciserano Bergamo.

Al “De Coubertin” il risultato finale recita infatti 2-0 in favore della formazione bergamasca. A decidere la sfida sono stati i gol di Okyere al 32′ e di Pozzoni al 77′.

Prima della rete del vantaggio ospite il NibionnOggiono aveva avuto una buona occasione con capitan Isella, sul quale Verdi risulta decisivo deviando in corner. L’1-0 della Virtus Ciserano arriva invece dopo un cross di Pozzoni che Vinci non riesce a trattenere favorendo l’accorrente Okyere che spedisce la palla in fondo al sacco.

Nella ripresa Basianisi cerca il pareggio con un tiro a giro che esce di poco a lato. Poi è Lanini a chiamare Verdi ad un intervento in angolo. Al 70′ l’estremo difensore ospite sventa una punizione di Arrigoni e sulla respinta Pirovano calcia fuori da buona posizione. La partita si chiude invece al 77′, quando Pozzoni sigla il 2-0 sfruttando al meglio un lancio di Okyere.

Ora il NibionnOggiono dovrà resettare questo passaggio a vuoto e preparsi al meglio per la prossima sfida di campionato, che lo vedrà impegnato sul campo della capolista Pro Sesto. Oggi i milanesi hanno superato il Caravaggio in trasferta per 3-2. Domenica prossima i ragazzi di Commisso venderanno sicuramente cara la pelle per provare a strappare unti su un campo davvero ostico.