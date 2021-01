Il NibionnOggiono supera 1-0 lo Scanzorosciate con Fall

Casatese battuta 2-1 nella trasferta veneta sul campo del Sona

LECCO – Si apre in modo diammetralmente opposto il 2021 di NibionnOggiono e Casatese. Se i ragazzi di Commisso possono far festa grazie all’1-0 col quale si sono imposti sullo Scanzorosciate, lo stesso non vale per la formazione di Tricarico che a Sona (Verona) ha rimediato la seconda sconfitta stagionale (2-1).

Al “De Coubertin” di Oggiono le emozioni, così come le occasioni da gol, sono davvero poche. A decidere il match è un rigore, procurato da Tremolada, trasformato da Fall al 61′.

In terra veronese invece la Casatese viene punita con un gol per tempo. I padroni di casa passano al 27′ con Boccolari per poi raddoppiare al 75′ con Dal Cortivo. A ben poco serve la rete messa a segno da Stefanoni nel terzo minuto di recupero.

Grazie ai tre punti odierni il NibionnOggiono sale a quota 16, confermandosi a ridosso della zona playoff. C’è però da ricordare che, dato il match da recuperare contro il Breno, gli oggionesi potenzialmente – in caso di vittoria – potrebbero essere al secondo posto della classifica al pari del Crema. La Casatese dal canto suo resta ferma, in terza posizione, a 18 punti.

Nel prossimo turno (domenica 10 gennaio) i biancorossi ospiteranno il Crema, attualmente secondo con un solo punto in più all’attivo. Sarà big match anche per il NibionnOggiono che farà visita alla capolista Seregno.