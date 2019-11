I milanesi si impongono 2-1 con Monni e Gualdi

Basanisi sigla la rete del momentaneo pareggio brianzolo

SESTO SAN GIOVANNI – Non riesce al NibionnOggiono l’impresa di fermare la corsa della capolista Pro Sesto. Sul campo del “Breda” l’undici di Parravicini si impone per 2-1 sui ragazzi di Commisso.

La partita

Il punteggio si sblocca subito perchè al 6′ i padroni di casa si portano in vantaggio con Monni che va segno con un piattone di destro sul secondo palo. Il NibionnOggiono comunque non sta a guardare e risponde prontamente con un doppio tentativo di Castria e Iori.

Poco prima dell’intervallo si fa vedere anche Perego con Tamma che tiene a galla i suoi. Un minuto più tardi l’estremo difensore di casa non può invece nulla su Basanisi, che pareggia i conti con un colpo di testa da corner.

In avvio di ripresa però il punteggio cambia ancora e ad andare in vantaggio è di nuovo la Pro Sesto. Gualdi colpisce con un sinistro secco dal limite sul quale Vinci non ci arriva. E’ il gol che decide la partita perchè nella ripresa il NibionnOggiono non riesce più ad essere incisivo e di conseguenza la Pro Sesto controlla senza grossi affanni.

Domenica prossima impengo interno contro la Tritium

La seconda sconfitta consecutiva porta Isella e compagni nella pancia del gruppo. In ogni caso la classifica resta ottima e la partita di domenica prossima, al “De Coubertin” contro la Tritium, sarà l’occasione per tornare a fare punti.