La Castellanzese ferma sul pari i ragazzi di Commisso con un gol a tempo scaduto

Non basta la rete del vantaggio di Tagliabue per ottenere i tre punti

CASTELLANZA – E’ un pareggio che lascia moltissimo amaro in bocca quello imposto dalla Castellanzese al NibionnOggiono. I brianzoli non riescono ad ottenere il successo per la sesta giornata consecutiva, ma questa volta i rimpianti sono moltissimi perchè il gol della formazione varesina arriva in pieno recupero.

Beffa finale

Nel primo tempo la gara è equilibrata, con occasioni da rete su entrambi i fronti d’attacco. L’equilibrio, che regge fino al 45′, si spezza invece nella ripresa quando al 59′ Tagliabue va segno con un tiro molto angolato, dopo un precedente tentativo di Castria respinto da un difensore di casa.

Sul punteggio di 1-0 il NibionnOggiono costruisce almeno tre palle gol per il raddoppio. La mira dei briazoli però non è precisa; nel quinto minuto di recupero Gibellini è invece letale nel trovare di testa una deviazione vincente che riporta il punteggio in parità.

La classifica

Dando uno sguardo alla classifica la situazione della formazione guidata da mister Commisso resta tranquilla, con un buon margine di vantaggio (7 punti) sulla zona calda della graduatoria.

Certo un successo in casa della Castellanzese avrebbe permesso di ritornare a fare bottino pieno dopo parecchie giornate di digiuno e al tempo stesso avrebbe dato nuova linfa alla classifica.

Domenica prossima la sfida del “De Coubertin” contro il Sondrio chiuderà il girone d’andata di Isella e compagni. Inutile aggiungere che tornare al successo sarebbe importante soprattutto per il morale ancor più che per la classifica.