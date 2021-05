La formazione di Commisso supera 3-0 il Villa Valle

Pesante ko per Tricarico a Caravaggio (3-0 il finale)

LECCO – E’ stata una giornata di campionato diammetralmente opposta quella vissuta da NibionnOggiono e Casatese. Il trentesimo turno di campionato di Serie D (girone B) ha visto la formazione di Commisso battere 3-0 il Villa Valle al “De Coubertin” nell’anticipo giocato sabato pomeriggio. Con lo stesso risultato il Caravaggio ha condannato la Casatese alla sua sesta sconfitta nelle ultime otto gare disputate.

Per quanto concerne la vittoria del NibionnOggiono a firmarla è stato Barzotti, autore di una doppietta. La terza rete brianzola è stata invece dovuta ad un autogol dei bergamaschi. A condannare invece la Casatese sono state le marcature di Basanisi, Messaggi e Bangal.

Per quanto concerne la situazione di classifica, a quattro giornate dal termine, la Casatese resta in terza posizione ma mercoledì potrebbe venire sopravanzata proprio dal NibionnOggiono, nel caso in cui arrivasse una vittoria nel recupero da giocare sul difficile campo del Fanfulla, secondo in classifica.

La situazione attuale vede il Seregno primo con 61 punti, il Fanfulla secondo a quota 55, la Casatese terza con 50 punti, Desenzano Calvina e Crema appaiate a quota 49 e il NibionnOggiono sesto con 48 punti. Fanfulla e NibionnOggiono, come detto, hanno però una gara da recuperare.