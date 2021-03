I bresciani si impongono 2-0 con una doppietta di Bithiene

Il quinto ko stagionale costa il sorpasso in classifica da parte del Crema

ADRO – Si è chiusa con ko la trasferta del NibionnOggiono in casa dello Sporting Franciacorta. La formazione bresciana si impone 2-0 grazie ad una doppietta di Bithiene.

Per la truppa di Commisso si tratta della quinta sconfitta stagionale. Ad approfittarne è il Crema, vittorioso 2-1 sul campo della Tritium, che sale al terzo posto della classifica, scavalcando i brianzoli che scivolano dunque in quarta posizione.

Per quanto concerne la cronaca della gara l’avvio del NibionnOggiono è buono e vede Tremolada e Fognini rendersi subito pericolosi. L’equilibrio si spezza al 27′ e ad andare in vantaggio è lo Sporting Franciacorta: Bithiene calcia da dentro l’area, Premoli devia la traiettoria in modo decisivo ingannando Attianese che non può far nulla per evitare l’1-0. Altri dieci giri d’orologio e i padroni di casa trovano anche il raddoppio. Il protagonista è sempre Bithiene, che questa volta batte Attianese incornando in rete un cross dalla sinistra.

Il doppio colpo è difficilissimo da digerire per il NibionnOggiono. Nella ripresa i ragazzi di Commisso provano a riaprire la sfida, in particolare a provarci sono Fognini, Citterio e Tremolada ma Pilotti è sempre molto attento e il risultato non cambia.

Passando all’altra lecchese del girone B di Serie D, la Casatese, la gara rimandata in casa del Brusaporto, a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 tra i bergamaschi, dovrebbe con ogni probabilità venir recuperata mercoledì 17 marzo. In attesa del recupero la Casatese cede la vetta della classifica al Seregno, oggi vittorioso 1-0 contro il Fanfulla. Ora i blues conducono con 41 punti, uno in più dei biancorossi di mister Tricarico.