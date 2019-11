Iori va a segno con una tripletta

Commisso aggancia la zona play off

OGGIONO – Dopo la sconfitta maturata mercoledì nel turno infrasettimanale giocato sul campo dello Scanzorosciate, il NibionnOggiono torna a fare a fare la voce grossa tra le mura amiche del “De Coubertin” battendo 4-2 il Brusaporto.

Il man of the match di giornata è Iori, a segno con una tripletta. La prima rete giunge al 7′ dopo un’ottima combinazione in velocità con Isella. Nel giro di pochi minuti però i bergamaschi ribaltano la situazione con i gol di Lanza e Zanardini, arrivati al 22′ e al 27′.

Le emozioni non si fermano qui perchè al 30′ Iori pareggia subito i conti con un potente destro da dentro l’area. Prima dell’intervallo è invece Isella a mettere la freccia con il gol del 3-2 che manda il NibionnOggiono negli spogliatoi con una rete di vantaggio.

Nella ripresa Iori fa poi poker e tripletta personale. Con i tre punti odierni i ragazzi di Commisso muovono un altro importante passo in classifica, salendo al quinto posto con 21 punti all’attivo.