Calcio. All’Asd Arcadia è tutto davvero pronto per la ripartenza

Presentate la Prima squadra e la Juniores

Credo molto nei giovani, sono il futuro di questa società

DOLZAGO – Giovedì sera, davanti ai suoi tifosi, l’Asd Arcadia ha presentato le sue formazioni di punta: la Prima squadra e la Juniores regionali “B”. Molte conferme e qualche nuovo arrivo, ma soprattutto con qualche ambizione in più.

“Sicuramente vogliamo partire meglio dello scorso anno e poi raggiungere quanto prima la salvezza – ha commentato il presidente Lucio Bussani -. Quello che verrà in più è tutto guadagnato”. Ma se il presidente è stato prudente il direttore generale, Mauro “Bobo” Gilardoni si è sbilanciato un po’ di più: “Vorremmo essere protagonisti e cercare di riuscire ad avvicinarci alla zona play off”, è stato il suo commento.

Sarà il realismo del presidente o i sogni del dg a prevalere? Una domanda alla quale solo il campo saprà rispondere, ma in ogni caso le premesse per fare bene ci sono tutte. Rispetto allo scorso anno, infatti sono molti i confermati: a partire dal mister Luca Bonomi con il suo staff tecnico. Sono complessivamente 16 i giocatori confermati dalla passata stagione. Poi sono arrivati 7/8 innesti che vanno a completare una rosa di 24 giocatori pronta a non fare sconti a nessuno.

“Sicuramente in campo si va per vincere – ha proseguito il presidente – ma soprattutto si va in campo dando il massimo dell’impegno, mettendoci serietà e anche disciplina (anche fuori dal rettangolo di gioco). Poi a metà campionato tireremo le prime somme. Ma siamo convinti di avere un gruppo, giovani compresi, pronto a fare bene”.

Proprio sui giovani la società biancazzurra ha deciso di puntare, chiamando tre dei suoi Juniores in Prima squadra: “Io credo molto nei giovani – ha concluso Bussani – perché sono loro il futuro di questa società. Quindi anche la nostra Juniores è chiamata, quest’anno, a confermare la categoria e a cercare di migliorarsi sempre”.

La rosa della Prima Squadra

Portieri

CASTELNOVO ALESSANDRO 2000

VALSECCHI MATTIA, 2001

REALE RUBEN 2002

Difensori

RIVA ROBERTO 1988

MARTINOIA ALESSIO 1990

PURICELLI ANDREA 1993

MAGGI SIMONE 1996

PERRINO GIOELE 2000

RIVA MARCELLO 2001

VIGANO’ EDOARDO 2002

BRAMBILLA FEDERICO 2002

Centrocampisti

STEFANONI RUD 1987

PENNATI GIACOMO 1994

GHEZZI DAVIDE 1998

PERRINO DENIS 2000

PIROLA MATTEO 2000

TACINI DANIELE 2001

Attaccanti

BANCE ABDOUL W. 1992

MBAYE PIERRE 1994

BUZZI FEDERICO 1994

MORRONE MARTINO 1996

CASTELMARE CLAUDIO 1997

SPREAFICO SIMONE 1997

TA BI BOVE ANGENOR DEC 1997

Staff tecnico

BONOMI LUCA

ZAPPA EMANUELE

GHISLANZONI ANDREA

GIUSSANI RICCARDO