Ciclismo. L’UC Costamasnaga campione nazionale Giovanissimi

Quarto titolo della storia per i brianzoli

Grande prestazione per i giovanissimi ciclisti biancorossi

COSTAMASNAGA – Grande festa per l’Unione Ciclistica Costamasnaga. La squadra brianzola ha vinto ieri il titolo nazionale Giovanissimi, dominando letteralmente la competizione.

Il 34° meeting nazionale di società per Giovanissimi si è disputato dal 23 al 26 giugno a Conegliano-Valdobbiene. Alla manifestazione hanno partecipato 166 squadre ciclistiche provenienti da tutta Italia. Il programma prevedeva giovedì 23 giugno la sfilata a Conegliano, venerdì 24 le gare di mountain bike a Farra di Soligo, sabato e domenica le prove su strada, ancora a Conegliano.

L’U.C. Costamasnaga ha dominato la gara di MTB – 290 punti, 90 più del secondo classificato – ed è arrivata terza nella “strada” (305 punti) e seconda in velocità (245) e nella sfilata (90).

In totale i biancorossi hanno conquistato 1025 punti, oltre trecento in più dei secondi classificati, la Sprint Vidor La Vallata (685). Al terzo posto si è piazzato il G.S. Mosole con 640 punti.

Quello conquistato nel fine settimana è il quarto scudetto per la società costamasnaghese, in settant’anni di attività.