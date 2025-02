Ciclismo. Presentate le squadre dell’Uc Costamasnaga per la stagione 2025

Obiettivi ambiziosi e una forte vocazione educativa per i giovani ciclisti

La serata si è svolta presso il salone dell’oratorio di Costa Masnaga

COSTA MASNAGA – Il salone dell’oratorio di Costa Masnaga ha accolto la presentazione delle squadre agonistiche dell’Uc Costamasnaga per la stagione 2025. Numeroso il gruppo degli atleti, che conta circa 80 membri, suddivisi nelle categorie giovanissimi (6-12 anni), esordienti (13-14 anni) e allievi (15-16 anni), impegnati in attività sia su strada che con le mountain bike.

Erano presenti il sindaco di Costa Masnaga, Sabina Panzeri, e l’assessore allo sport, Cristian Pozzi, insieme alle rappresentanti del comitato FCI regionale lombardo, Barbara Cazzaniga e Norma Fumagalli, che hanno portato i saluti del presidente Stefano Pedrinazzi. Hanno partecipato anche il presidente del comitato FCI provinciale di Lecco, Alessandro Bonacina, gli sponsor, il consiglio direttivo e il presidente Egidio Mainetti, che ha avuto l’onore di fare gli onori di casa, non senza una certa emozione.

Sono stati premiati i ragazzi che si sono distinti durante l’inverno nella specialità del ciclocross, e successivamente si sono alternati sul palco tutti gli atleti che saranno protagonisti della stagione sportiva di quest’anno, accompagnati dai rispettivi direttori sportivi.

L’obiettivo principale della società è conquistare il settimo scudetto nazionale per la categoria giovanissimi, in palio quest’anno a Viareggio nel mese di giugno, un traguardo mai raggiunto da nessun’altra squadra a livello nazionale. Anche i direttori sportivi delle categorie esordienti e allievi non si sono certo tirati indietro, nutrendo grandi ambizioni per la stagione imminente.

Grande l’entusiasmo manifestato da tutti i presenti per l’importanza che una società storica come l’Uc Costamasnaga riveste, non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto educativo. L’impegno dei giovani che scelgono di indossare la divisa red-orange nel ciclismo rappresenta un’esperienza che li segna per tutta la vita, arricchendo il loro cammino di crescita con costanza, passione e dedizione.