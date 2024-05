Ciclismo. Uc Costamasnaga impegnato in tre diverse gare

Buon risultato per Milani, Longoni, Panzeri e Cappalunga nella categoria allievi

Bene anche Roda e Carsaniga nella categoria Esordienti

SEREGNO – Domenica piena di appuntamenti quella appena trascorsa per l’UC Costamasnaga ciclismo, che ha visto i suoi ragazzi impegnati in tre diverse gare.

A Seregno (MB) a gareggiare è stata la categoria giovanissimi che ha dovuto percorrere un circuito interamente pianeggiante da ripetere più volte a seconda della categoria d’appartenenza. La squadra a ranghi ridotti non ha permesso di andare oltre il quarto posto di società, ma da segnalare è l’atmosfera di festa e complicità che si respirava durante la giornata tra genitori, ragazzi, accompagnatori e DS. Nel G4F ottiene il secondo posto Carolina Casiraghi, mentre centra la terza posizione nel G5M Riccardo Sala. Nel G6M invece prima posizione per Francesco Riva, quinta per Nicolò Panzeri e ottavo Davide Panzeri.

Gara unica per gli esordienti a Brinzio (VA), dove si è svolta una classica corsa di primavera che vede il traguardo appunto dove la strada scollina, quest’anno anche la partenza è stata data dalla medesima località il che ha comportato un inizio di gara in discesa molto impegnativa così come la risalita da Rancio Valcuvia. Alcuni atleti dell’UC Costamasnaga sono rimasti tagliati fuori da una caduta che non li ha coinvolti ma che ha comunque spezzato il gruppo. Sono giunti al traguardo ottenendo un ottimo risultato Edoardo Roda e Riccardo Carsaniga. Una belle iniezione di fiducia per il proseguo della stagione per i due atleti.

Allievi, invece, impegnati nel 2° Trofeo AVIS città di Codogno, circuito senza variazioni di livello da ripetere più volte fino a coprire una distanza di 54 km percorsa a quasi 43km/h di media. Concludono con il gruppo dei migliori Lorenzo Milani, Martino Longoni, Paolo Panzeri e Stefano Cappalunga.