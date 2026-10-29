Corsa campestre. 600 studenti dell’ICS Marco d’Oggiono impegnati nella fase d’istituto

Una grande giornata di sport e condivisone a Oggiono

Impegnati gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

OGGIONO – Martedì 27 ottobre, a Oggiono, si è svolta la fase d’istituto della corsa campestre dell’ICS Marco d’Oggiono, che ha coinvolto circa 600 alunni tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Oggiono ha organizzato con grande entusiasmo la fase di istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi con la manifestazione della corsa campestre, un appuntamento ormai imperdibile che ha visto protagonisti tantissimi alunni.

Una splendida giornata di sole ha fatto da perfetta cornice a una grande festa di sport, amicizia e condivisione, ricca di valori autentici capaci di unire tutti gli alunni in un’esperienza entusiasmante. La mattinata si è aperta con le gare dedicate agli alunni della scuola primaria, per proseguire successivamente con quelle della secondaria. Due momenti distinti, accomunati dalla stessa voglia di mettersi in gioco, condividere un’esperienza all’aria aperta e vivere lo sport con entusiasmo e serenità.

Un risultato reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione dell’Atletica 87 Oggiono, il cui supporto è stato fondamentale per la preparazione del percorso, predisposto già nel pomeriggio del giorno precedente, e per lo svolgimento della manifestazione. La sinergia tra scuola e realtà sportive del territorio rappresenta una risorsa importante per promuovere la pratica sportiva tra i più giovani e creare occasioni di incontro e crescita. Prezioso è stato anche il contributo dell’Istituto Bachelet e in particolare delle classi del Liceo Sportivo che sono state protagoniste nella mattinata sportiva e a cui va un ringraziamento speciale.

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Grande soddisfazione è stata espressa dalle professoresse Righetti e Ferrari, supportati dai docenti di scuola primaria Daniela Corti, Morena Ferretti e Matteo Vicini che hanno sottolineato come l’iniziativa rappresenti un momento educativo molto importante: “Vedere tanti ragazzi vivere la competizione con spirito positivo, entusiasmo e serenità è un’immagine che restituisce il senso più profondo dell’iniziativa e che ripaga dell’impegno di tutte le persone che hanno contribuito alla sua organizzazione. Un ringraziamento particolare va inoltre ai rappresentanti dei Comuni di Ello, Dolzago, Annone di Brianza e Oggiono, che hanno accolto l’invito a partecipare alle premiazioni, sia della scuola primaria sia della secondaria. La loro presenza è stata un segnale concreto di vicinanza alla scuola e ai suoi ragazzi, contribuendo a dare ulteriore valore a una giornata dedicata allo sport e alla comunità. La corsa campestre dell’ICS Marco d’Oggiono si conferma così non soltanto un appuntamento sportivo, ma un’importante esperienza educativa, capace di trasmettere valori, creare legami e ricordare che, soprattutto a scuola, il traguardo più bello è crescere insieme”.

I podi della scuola primaria

Classe Terza – Maschile

1° Bona Riccardo (Diaz), 2° Masolini Nicoló (Diaz), 3° Murati Leo (Diaz.)

1° Bona Riccardo (Diaz), 2° Masolini Nicoló (Diaz), 3° Murati Leo (Diaz.) Classe Terza – Femminile

1^ Brambilla Beatrice (Ello), 2^ Pascali Chiara (Annone), 3^ Corti Penelope (Peslago).

1^ Brambilla Beatrice (Ello), 2^ Pascali Chiara (Annone), 3^ Corti Penelope (Peslago). Classe Quarta – Maschile

1° Bottazzi Nicolò (Ello), 2° Esposito Alberto (Diaz), 3° Corti Leonardo (Peslago).

1° Bottazzi Nicolò (Ello), 2° Esposito Alberto (Diaz), 3° Corti Leonardo (Peslago). Classe Quarta – Femminile

1^ Spreafico Matilde (Ello), 2^ Ferrieri Lea (Ello), 3^ Pezzini Giada (Annone)

1^ Spreafico Matilde (Ello), 2^ Ferrieri Lea (Ello), 3^ Pezzini Giada (Annone) Classe Quinta – Maschile

1° Pozzi Andrea (Peslago), 2°Orlandelli Matteo (Ello), 3° Acquati Mattia. (Diaz)

1° Pozzi Andrea (Peslago), 2°Orlandelli Matteo (Ello), 3° Acquati Mattia. (Diaz) Classe Quinta – Femminile

1^ Perego Eleonora (Diaz), 2^ Antonelli Benedetta (Ello), 3^ Manfalouti Leila (Diaz).

I podi della scuola secondaria di primo grado