Corsa campestre. Il Campionato Brianzolo 2026 è partito da Oggiono

Nella prova organizzata dall’Avis Oggiono, in gara 269 atleti delle categorie Assolute

OGGIONO – Sabato pomeriggio è partito il Campionato Brianzolo 2026 di corsa campestre, la prima prova è stata organizzata dalla Asd Avis Oggiono nei prati vicino al Centro Sportivo Comunale in via Bachelet. Tre gare, la prima è quella dai SM50 fino a SM80 e oltre, nella seconda gara tutte le categorie femminile e gli Juniores maschili, nella terza e ultima gara dalle Promesse fino ai SM45 al maschile.

La prima gara è stata quella più partecipata con 138 atleti, stravince Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuovo Olonio) con 21’59”; nella seconda gara con 52 atleti vince lo Junior Lorenzo Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) con 9’23”, la migliore al femminile è Letizia Oltolini (Asd Atletica Andromeda) con 10’15”; la terza e ultima gara con 79 atleti, va a Davide Perego (Falchi Lecco) in volata con 21’19”.

La seconda prova, sabato 24 gennaio organizzata dal Gs Avis Seregno, al Parco 2 giugno Alla Porada a Seregno.

Tutti i podi della gara di Oggiono