Corsa campestre. Il Campionato Brianzolo 2026 è partito da Oggiono

Nella prova organizzata dall’Avis Oggiono, in gara 269 atleti delle categorie Assolute
OGGIONO – Sabato pomeriggio è partito il Campionato Brianzolo 2026 di corsa campestre, la prima prova è stata organizzata dalla Asd Avis Oggiono nei prati vicino al Centro Sportivo Comunale in via Bachelet. Tre gare, la prima è quella dai SM50 fino a SM80 e oltre, nella seconda gara tutte le categorie femminile e gli Juniores maschili, nella terza e ultima gara dalle Promesse fino ai SM45 al maschile.
La prima gara è stata quella più partecipata con 138 atleti, stravince Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuovo Olonio) con 21’59”; nella seconda gara con 52 atleti vince lo Junior Lorenzo Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese) con 9’23”, la migliore al femminile è Letizia Oltolini (Asd Atletica Andromeda) con 10’15”; la terza e ultima gara con 79 atleti, va a Davide Perego (Falchi Lecco) in volata con 21’19”.
La seconda prova, sabato 24 gennaio organizzata dal Gs Avis Seregno, al Parco 2 giugno Alla Porada a Seregno.
Tutti i podi della gara di Oggiono
- Juniores
1° Lorenzo Pozzoni (Polisportiva Libertas).
- Promesse
1^ Elisa Pozzoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 2^ Sofia Monguzzi (Gp i Gamber de Cuncuress), 3^ Martha Procopio (Atletica Meda).
1° Daniele Corti (Atletica 87 Oggiono), 2° Alessandro Sala (Polisportiva Besanese), 3° Francesco Rognoni (Virtus Groane).
- Seniores
1^ Letizia Oltolini (Atletica Andromeda), 2^ Irene Girola (Osa Org Sportiva Alpinisti), 3^ Martina Ripamonti (Pol Team Brianza Lissone).
1° Juri Marelli (Osa Org Sportivi), 2° Simone Adamoli (Daini Carate Brianza), 3° Federico Scanziani (I Bocia Verano Brianza).
- SF35/SM35
1^ Linda Pollini (Virtus Groane), 2^ Giulia Colombo (Polisportiva Libertas Cernuschese).
1° Davide Perego (Falchi Lecco), 2° Manuel Molteni (S. Coop Arl Sd Gs Villa Guardia), 3° Roberto Lollini (Sezione Atletica Oratorio Cornaredo).
- SF40/SM40
1^ Laura Volpini (Asd Marciacaratese), 2^ Maria Chiara Martinelli (Asd Marciacaratese), 3^ Francesca Caravello (Virtus Groane).
1° Matteo Villarosa (Daini Carate Brianza), 2° Manuel Sella (Polisportiva Libertas Cernuschese), 3° Giorgio Soldani (Cus Bergamo Asd).
- SF45/SM45
1^ Antonella Sirtori (3 Life), 2^ Silvia Gilardi (Sev Valmadrera), 3^ Ida Paola Notarnicola (Bergamo Stras Atletica).
1° Fabio Stefano (Road Runners Club Milano), 2° Mauro Previtali (Cus Bergamo Asd), 3° Mirko Colangelo (3 Life).
- SF50/SM50
1^ Federica Zardoni (Polisportiva Libertas Cernuschese), 2^ Roberta Locatelli (Us Rogno), 3^ Alessia Colnaghi (De Ran Clab).
1° Antonio Basilico (Virtus Groane), 2° Stefano Lissoni (DK Runners Milano), 3° Alessio Brivio (Als Cremella).
- SF55/SM55
1^ Angela Aiola (Virtus Groane), 2^ Marilena Fabbri (Atletica Rovellasca), 3^ Gabriella Panetta (Gp I Gamber de Cuncuress).
1° Roberto Pedroncelli (Gp Santi Nuova Olonio), Massimo Figaroli (CBA Cinisello Balsamo), 3° Fabio Cattaneo (GAP Saronno).
- SF60/SM60
1^ Raffaella Colzani (Asd Marciacaratesi), 2^ Daniela Gilardi (Sev Valmadrera), 3^ Stefania Manini (Virtus Groane).
1° Marco Premoli (Daini Carate Brianza), 2° Carlo Corti (Atletica 42195 Blu Frida), 3° David Grandi (Euroatletica 2002).
- SF65 e oltre
1^ Lopes Donzilia Cardoso (Asd Marciacaratese), 2^ Irene Tintori (Gs Avis Oggiono), 3^ Marilena Cenedella (Atletica Ambrosiana).
- SM65
1° Nini Santo Nazareno Bombelli (Road Runners Club Milano), 2° Giulio Maiocchi (Asd Marciacaratese), 3° Maurizio Cappa (ASD Go-Market Molteno).
- SM70
1° Aurelio Moscato (Polisportiva Libertas Cernuschese), 2° Lucio Bazzana, 3° Giovanni Paolo Calegari (Road Runners Club Milano).