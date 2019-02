GALBIATE – Sold out per la gara di corsa in montagna Galbiate – San Genesio Run in programma per il prossimo 10 marzo.

Un mese prima del via i 400 pettorali si sono volatilizzati per la soddisfazione degli organizzatori: Alpini monte Barro, Gel Galbiate e Avis Galbiate. Iscrizioni chiuse quindi con un mese di anticipo.

L’ormai tradizionale gara di 22 Km e 800 metri di dislivello con partenza ed arrivo a Galbiate si svolge lungo il percorso che si snoda sui due versanti ovest ed est del “Monte San Genesio” toccando le località di Mozzana, Vergano, Monte Regina, San Genesio, Veglio, Dozio, e Consonno.

Lo scorso anno la vittoria è andata al falco Danilo Brambilla (1h45’06”) mentre al femminile prima al traguardo è stata Francesca Rusconi del team Zenithal (2h09’43”).