Danza acrobatica. Grandi risultati per Stendhart a Riccione

Ottenuti cinque primi posti e un secondo
A dicembre le finali europee a Riccione
CESENATICO – Risultati di grande rilievo per la sezione danza di Stendhart, guidata da Loredana Mazzoleni. Le ragazze oggionesi hanno partecipato lo scorso fine settimana ai campionati Italiani di Fit Kid e Acro Freedance svoltisi a Cesenatico.
Alla gara romagnola si sono presentati in trentaquattro danzatori, un solo maschio presente. Alla fine sono state cinque le vittorie e un secondo posto, con tutti gli atleti qualificati per i Campionati Europei che si svolgeranno a Riccione a inizio dicembre.
A livello di qualificazione in singolare hanno ottenuto il posto Arianna Pilati, Sara Redaelli, Tommaso Ravasio e Ambra Grazioli. Ravasio, con Martina Galassi, ha ottenuto la qualifica anche nel duo mentre Redaelli, con Ilaria Longhi e Lucrezia Cao, ha preso il pass per il trio.
Da sottolineare anche la qualifica dell’ensemble a diciannove elementi e del gruppo di dodici.
“Sono felicissima del risultato ottenuto – dichiara Mazzoleni, anche autrice delle coreografie insieme a Pilati – erano presenti società da tutta Italia. A dicembre gareggeremo con la maglia della nazionale, sarà fantastico”.
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