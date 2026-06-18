Danza acrobatica. Grandi risultati per Stendhart a Riccione

Ottenuti cinque primi posti e un secondo

A dicembre le finali europee a Riccione

CESENATICO – Risultati di grande rilievo per la sezione danza di Stendhart, guidata da Loredana Mazzoleni. Le ragazze oggionesi hanno partecipato lo scorso fine settimana ai campionati Italiani di Fit Kid e Acro Freedance svoltisi a Cesenatico.

Alla gara romagnola si sono presentati in trentaquattro danzatori, un solo maschio presente. Alla fine sono state cinque le vittorie e un secondo posto, con tutti gli atleti qualificati per i Campionati Europei che si svolgeranno a Riccione a inizio dicembre.

A livello di qualificazione in singolare hanno ottenuto il posto Arianna Pilati, Sara Redaelli, Tommaso Ravasio e Ambra Grazioli. Ravasio, con Martina Galassi, ha ottenuto la qualifica anche nel duo mentre Redaelli, con Ilaria Longhi e Lucrezia Cao, ha preso il pass per il trio.

Da sottolineare anche la qualifica dell’ensemble a diciannove elementi e del gruppo di dodici.

“Sono felicissima del risultato ottenuto – dichiara Mazzoleni, anche autrice delle coreografie insieme a Pilati – erano presenti società da tutta Italia. A dicembre gareggeremo con la maglia della nazionale, sarà fantastico”.