Eccellenza. Domenica amara per le lecchesi: perdono sia Olginatese che Luciano Manara

I bianconeri s’illudono con Astuti, ma il Ponte San Pietro rimonta nella ripresa e vince 1-2

Al Figliodoni la Luciano Manara viene punita dal colpo di testa di Fasoli

BARZANÒ – Nuova giornata amara per le lecchesi impegnate in Eccellenza: perdono sia Olginatese che Luciano Manara. I bianconeri cadono 2-1 contro il Ponte San Pietro, mentre i bersaglieri perdono di misura contro l’Arcellasco Città di Erba. Entrambe le squadre sono ora in zona play-out, la squadra di Conca è 12^ e quella di Perego 15^.

Al centro sportivo Comunale di Olginate, i bianconeri sono sconfitti per 2-1 dalla capolista Ponte San Pietro. La gara si era aperta sotto i migliori auspici per l’Olginatese, capace di sbloccare il risultato al 34′ grazie alla rete di Astuti. Nella ripresa è tuttavia emersa la forza degli ospiti: al 51′ Adamoli ha riportato il punteggio in parità, mentre al 76′ Gini ha completato la rimonta ospite siglando il gol decisivo.

La Luciano Manara è invece sconfitta tra le mura amiche del Figliodoni di Barzanò nell’atteso incrocio contro l’Arcellasco. I bersaglieri hanno condotto una partita attenta ma non sono riusciti ad mettere in referto le occasioni avute. La gara è stata decisa dal colpo di testa di Fasoli al 75′.

Commenta il risultato il team manager della Manara, Alessio Magrini: “Una partita che avrebbe dovuto finire in pareggio, i portieri sono per lo più inoperosi. Noi abbiamo sbagliato un paio di occasioni per tempo. Una gara equilibrata, noi abbiamo provato a fare la partita ma senza riuscire ad essere incisivi. È la terza gara consecutiva che perdiamo, dobbiamo rialzarci e andare a giocarcela con la Trevigliese settimana prossima”.