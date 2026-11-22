Una rete di Todeschini al 60′ regala ai bianconeri il nono posto in classifica

Cisternino firma il secondo successo in campionato dei bersaglieri

BARZANÒ – Doppia vittoria per le formazioni lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza: l’Olginatese vince di misura contro il Seregno, stesso risultato per la Luciano Manara che s’impone 1-0 contro il Lemine Almenno.

La squadra di Conca si allontana così dalla zona play-out e si posiziona al nono posto in classifica a quota 14 punti. La gara contro la seconda della classe è stata decisa dal Todeschini al 60′.

Commenta la gara il direttore generale dell’Olginatese, Fabio Galbusera: “Oggi abbiamo fatto una buona partita contro la seconda in classifica pur avendo fuori sei titolari. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni con Astuti sventate dal loro portiere. Ne finale di tempo loro sono rimasti in 10 per l’espulsione di un loro giocatore per un fallo di reazione”.

“Nel secondo tempo così abbiamo sfruttato l’uomo in più. Poi sono rimasti in nove al 15′ e dopo 5 minuti siamo andati in vantaggio con Todeschini. Un risultato meritato anche se un po’ fortunoso, chi è subentrato ha fatto davvero bene contro un squadra ben attrezzata che ambisce al salto di categoria”.

La Luciano Manara mette a segno la seconda vittoria in campionato e aggancia la Franco Scarioni a quota 9 punti al penultimo posto in classifica. La gara contro il Lemine Almenno si accende al 9′ con il tiro di Tironi (L) parato dal portiere avversario. Al 37′, punizione di Cisternino (L) che esce di poco a lato. Al 45′, nuova occasione per i bersagliere con il cross in area di Bovis (L) per Tironi (L) che spara alto da buona posizione.

Nella ripresa i biancocelesti passano in vantaggio al 62′: cross di Airoldi (L) per la girata vincente di Cisternino (L) che supera il portiere bergamasco. Negli ultimi minuti di gara ancora un paio di occasioni per il raddoppio della Manara ma la difesa ospite salva il risultato.