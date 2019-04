Finale da favola per la banda di Commisso con un pirotecnico 4-3 a Caprino

Iori, protagonista assoluto, va a segno con una tripletta

CAPRINO BERGAMASCO – Serie D doveva essere e Serie D è stata. Il NibionnOggiono, a distanza di tre anni dall’inizio del progetto che ha portato alla fusione delle due storiche società brianzole, conquista la vittoria del campionato d’Eccellenza e la conseguente promozione in Serie D.

L’ultimo atto della loro splendida cavalcata i ragazzi di mister Commisso lo recitano sul terreno di gioco del Caprino, dove il tabellino finale fa registrare uno spettacolare 4-3.

A portarsi in vantaggio per primi sono i bergamaschi che al 21′ spezzano l’equilibrio con Nenadovic. Passa solamente un minuto e Iori ristabilisce subito la parità con un sinistro dal limite.

Ad un passo dall’intevallo il NibionnOggiono mette la freccia, quando Baldan recupera palla per poi servire Delle Fave, il quale innesca Iori che in diagonale sigla il 2-1. In avvio di ripresa però il Caprino realizza il gol del pareggio ancora con Nenadovic.

La sinfonia di Iori non è ancora finita perchè al 74′ il numero 10 va a segno con una splendida punizione dal limite. A mettere la ciliegina sulla torta ci pensa poi Bovis al 90′. In pieno recupero Lapadula accorcia le distanze ma ormai è troppo tardi per ogni tentativo di rimonta.

Il NibionnOggiono può ora concedersi la meritata festa. Isella e compagni conquistano la Serie D con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato e con 66 punti all’attivo, frutto di venti vittorie e sei pareggi a fronte di solamente due sconfitte.