Eccellenza. La Luciano Manara ferma la capolista Muggiò sul 2-2

L’Olginatese conquista un punto prezioso pareggiando 1-1 contro il Caravaggio

La Luciano Manara sfiora la prima vittoria in campionato contro i brianzoli

BARZANÒ – Doppio pareggio per le due formazioni lecchesi impegnate nel Girone B di Eccellenza. La Luciano Manara pur non avendo ancora trovato la prima vittoria in campionato fa un’ottima prestazione fermando sul 2-2 la capolista Muggiò.

I bersaglieri sono andati due volte in vantaggio prima con la rete di Pontiggia al 37′ che svetta di testa in area e infila la palla in rete, i brianzoli rispondono al 43′ con Mondoni che conclude un bello scambio in area. Nella ripresa la Manara va a segno all’82’ con l’eurogol di Bovis al volo dalla sinistra che trova il palo lontano. Il Muggiò all’88’ pareggia su rigore con Corradi.

Commenta la prestazione il team manager dei biancocelesti, Alessio Magrini: “Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte. L’Eccellenza è una categoria diversa con ritmi più alti e in cui bisogna mantenere sempre alta l’attenzione, infatti siamo andati in vantaggio due volte e su due leggerezze ci hanno punito”.

Pareggio anche per l’Olginatese di Conca contro il Caravaggio: match finito col punteggio di 1-1. I bianconeri vanno in vantaggio su rigore trasformato da Condemi al 30′, ma i bergamaschi segnano poco dopo al 37′ con la conclusione di Pozzoni.

Il direttore generale dei bianconeri, Fabio Galbusera, analizza la partita odierna: “È stata una buona gara con una formazione che mira a tornare subito nella categoria superiore. Nel primo tempo abbiamo combattuto e avuto diverse occasioni, oltre al gol, mentre nel secondo abbiamo sofferto un po’ di più. Un risultato giusto.”