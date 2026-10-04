Eccellenza. Luciano Manara vince in trasferta, l’Olginatese cade a Erba

La Luciano Manara conquista i primi tre punti stagionali imponendosi in trasferta a Milano

Prima sconfitta per l’Olginatese che perde 2-0 contro l’Arcellasco

BARZANÒ – Grande vittoria per la Luciano Manara in scena a Milano alle 18 contro la Franco Scarioni. I bersaglieri con il successo odierno si portano al decimo in classifica e ottengono la prima vittoria della nuova stagione in Eccellenza.

Una partita combattuta in cui i padroni di casa si portano subito in vantaggio al 2′ minuto di gioco su rigore causato da Reyes (M) e realizzato da Sidki (F). La Franco Scarioni sfiora il secondo gol, al 15′, con la traversa centrata da Vario (M). Al 37′ Bovis (M) prima si procura un rigore e poi lo trasforma pareggiando l’incontro.

Dopo un secondo tempo con un paio di occasioni per parte, la Manara trova il gol vittoria al 93′ con la rete del neo entrato Farina (M) firma il suo primo gol con la nuova maglia.

Giornata amara invece per l’Olginatese che incassa una brutta sconfitta sul campo dell’Arcellasco Città di Erba. I ragazzi di Conca non sono riusciti ad imporsi e già dalle battute iniziali della gara hanno lasciato il pallino del gioco agli avversari.

La compagine ospite è andata vicino al gol in un paio di occasione ad inizio ripresa ma l’Arcellasco non ha mai smesso di portare un pressing alto nei confronti dei bianconeri. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Strada al 65′ che ribattuto in rete la respinta del portiere ospite. La firma del raddoppio è targata Gandola all’86’ che ha sfruttato un grave errore del portiere Soldo che gli ha soffiato palla sul rilancio.