Enduro, campionato under 23: ottimo secondo posto per Matteo Spreafico a Farini

Il giovane pilota di Colle Brianza è primo in classifica a 16 lunghezze dal diretto inseguitore

Ottima performance domenica scorsa per Matteo Spreafico che si è dovuto accontentare del secondo posto per via di una caduta

COLLE BRIANZA – Un secondo posto importante per il morale e per la classifica generale. Ottima prova domenica scorsa, 21 settembre, per Matteo Spreafico, talentuoso motociclista di Colle Brianza a Farini in Alta Valnure (provincia Piacenza) nell’ambito della quinta tappa del campionato regionale under 23 di enduro.

La gara, promossa in concomitanza con la sesta tappa del campionato regionale Enduro Emilia-Romagna e organizzata dal Motoclub Farini 21 in collaborazione con il Motoclub Chieve, ha visto il pilota tesserato al moto club Bergamo Scuderia Presolana Enduro competere con grinta e determinazione lungo un tracciato molto tosto e tecnico.

Solo una brutta caduta, che ha comportato una botta al fianco, ha costretto a Spreafico, in sella alla sua Gasgas 250 quattro tempi, a doversi accontentare di salire sul secondo gradino del podio, conquistando però punti importanti in classifica generale.

Il pilota si tiene saldamente in testa alla classifica generale con 16 lunghezze di distanza dal diretto inseguitore.