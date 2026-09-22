Equitazione, Giorgia Riva è campionessa italiana di Completo

Trionfo per la Scuderia “Il Campo” di Bosisio Parini

Un traguardo straordinario frutto di una prestazione impeccabile

​BOSISIO PARINI – Un nuovo e prestigioso successo arricchisce la bacheca sportiva del territorio lecchese. Giorgia Riva, amazzone in forza al team gelg della scuderia “Il Campo” di Bosisio Parini, si è aggiudicata la medaglia d’oro conquistando il titolo di Campionessa Italiana nella disciplina del Completo presso il Centro Ippico Militare di Palmanova (UD).

​Un traguardo straordinario frutto di una prestazione impeccabile che ha visto l’atleta ed il suo affiatato cavallo Gladiateur du Bary superare l’agguerrita concorrenza e primeggiare nelle tre impegnative prove che caratterizzano questa disciplina equestre per eccellenza: il Dressage, la prova di Cross-Country e il Salto Ostacoli.

​Grande la soddisfazione espressa da tutto lo staff della Scuderia “Il Campo”. La vittoria di Giorgia conferma l’eccellenza della scuola e del lavoro di preparazione svolto quotidianamente nell’impianto di Bosisio Parini, ormai punto di riferimento per l’equitazione giovanile e agonistica a livello regionale e nazionale.

“È un’emozione indescrivibile e il coronamento di tanti sacrifici, ore di allenamento e di una sintonia perfetta con il cavall”», trapela dall’entourage dell’atleta a margine della premiazione. ​Per la Scuderia “Il Campo” e per lo sport locale si tratta di un ennesimo motivo d’orgoglio, che proietta Giorgia Riva e il team verso i prossimi impegni della stagione con la determinazione di chi sa di poter puntare ai vertici dell’equitazione italiana.