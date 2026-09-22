Equitazione, Giorgia Riva è campionessa italiana di Completo

Trionfo per la Scuderia “Il Campo” di Bosisio Parini
Un traguardo straordinario frutto di una prestazione impeccabile
BOSISIO PARINI – Un nuovo e prestigioso successo arricchisce la bacheca sportiva del territorio lecchese. Giorgia Riva, amazzone in forza al team gelg della scuderia “Il Campo” di Bosisio Parini, si è aggiudicata la medaglia d’oro conquistando il titolo di Campionessa Italiana nella disciplina del Completo presso il Centro Ippico Militare di Palmanova (UD).
Un traguardo straordinario frutto di una prestazione impeccabile che ha visto l’atleta ed il suo affiatato cavallo Gladiateur du Bary superare l’agguerrita concorrenza e primeggiare nelle tre impegnative prove che caratterizzano questa disciplina equestre per eccellenza: il Dressage, la prova di Cross-Country e il Salto Ostacoli.
Grande la soddisfazione espressa da tutto lo staff della Scuderia “Il Campo”. La vittoria di Giorgia conferma l’eccellenza della scuola e del lavoro di preparazione svolto quotidianamente nell’impianto di Bosisio Parini, ormai punto di riferimento per l’equitazione giovanile e agonistica a livello regionale e nazionale.
“È un’emozione indescrivibile e il coronamento di tanti sacrifici, ore di allenamento e di una sintonia perfetta con il cavall”», trapela dall’entourage dell’atleta a margine della premiazione. Per la Scuderia “Il Campo” e per lo sport locale si tratta di un ennesimo motivo d’orgoglio, che proietta Giorgia Riva e il team verso i prossimi impegni della stagione con la determinazione di chi sa di poter puntare ai vertici dell’equitazione italiana.
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