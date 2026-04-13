Fase di atletica d’istituto: sport, impegno e grandi risultati per l’Ic Marco D’Oggiono

Giovedì scorso al centro sportivo De Coubertin di Oggiono

La fase di atletica leggera d’istituto per la scuola secondaria

OGGIONO – Giovedì 9 aprile si è svolta, presso il centro sportivo De Coubertin di Oggiono, la fase di atletica leggera d’istituto della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Marco d’Oggiono. La mattinata è stata organizzata in due momenti: dalle 8.30 alle 10.30 hanno partecipato le classi prime, mentre dalle 10.30 alle 12.30 sono scese in campo le classi seconde e terze.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande serenità e con un’ottima organizzazione dei tempi, permettendo lo svolgimento completo di tutte le gare e delle premiazioni senza alcun problema. Gli studenti si sono distinti per comportamento, impegno e spirito sportivo, ottenendo anche risultati di rilievo nelle diverse discipline. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Atletica Oggiono, il cui supporto ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, sempre attenta e disponibile nel sostenere queste iniziative, al Comune di Oggiono, rappresentato dal Sindaco, dall’Assessore allo Sport e dalla Consigliera Diello, che hanno partecipato attivamente alle premiazioni, e al personale dell’Istituto Comprensivo che ha collaborato all’organizzazione dell’intero plesso scolastico per la realizzazione dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti di educazione fisica, prof.ssa Maria Righetti e prof. Stefano Sozzi, per la riuscita della giornata e per l’atteggiamento positivo dimostrato da tutti gli alunni. Un’esperienza significativa che ha saputo coniugare sport, partecipazione e valori educativi.

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I risultati