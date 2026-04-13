Fase di atletica d’istituto: sport, impegno e grandi risultati per l’Ic Marco D’Oggiono

Giovedì scorso al centro sportivo De Coubertin di Oggiono
La fase di atletica leggera d’istituto per la scuola secondaria
OGGIONO – Giovedì 9 aprile si è svolta, presso il centro sportivo De Coubertin di Oggiono, la fase di atletica leggera d’istituto della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Marco d’Oggiono. La mattinata è stata organizzata in due momenti: dalle 8.30 alle 10.30 hanno partecipato le classi prime, mentre dalle 10.30 alle 12.30 sono scese in campo le classi seconde e terze.
La manifestazione si è svolta in un clima di grande serenità e con un’ottima organizzazione dei tempi, permettendo lo svolgimento completo di tutte le gare e delle premiazioni senza alcun problema. Gli studenti si sono distinti per comportamento, impegno e spirito sportivo, ottenendo anche risultati di rilievo nelle diverse discipline. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Atletica Oggiono, il cui supporto ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.
Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, sempre attenta e disponibile nel sostenere queste iniziative, al Comune di Oggiono, rappresentato dal Sindaco, dall’Assessore allo Sport e dalla Consigliera Diello, che hanno partecipato attivamente alle premiazioni, e al personale dell’Istituto Comprensivo che ha collaborato all’organizzazione dell’intero plesso scolastico per la realizzazione dell’evento.
Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti di educazione fisica, prof.ssa Maria Righetti e prof. Stefano Sozzi, per la riuscita della giornata e per l’atteggiamento positivo dimostrato da tutti gli alunni. Un’esperienza significativa che ha saputo coniugare sport, partecipazione e valori educativi.
I risultati
- Getto del peso ragazze
Buga Anghelina 1^C
Valsecchi Camilla 1^D
Bono Ludovica 1^F
- Getto del peso ragazzi
Ghislanzoni Achille 1^F
Pagana Sgallli Lorenzo 1^A
Di Bella Dario 1^D
- Getto del peso cadette
Ruffinoni Mathilde 3^E
Valnegri Iside 3^C
Laouzi Hajar 2^C
- Getto del peso cadetti
Mauri Marco 3^F
Suljoti Alessandro 3^A
Cascaval Nikolò 2^A
- Salto in alto ragazze
Mazza Alessia 1^A
Tariq Ritaj 1^B
Scalinci Alice 1^B
- Salto in alto ragazzi
Danzi Mattia 1^D
Montano Gabriel 1^F
Bofe Dionis 1^A
- Salto in alto cadette
Redaelli Viola 3^B
Brabra Ameni 3^C
Moroni Gemma 2^B
- Salto in alto cadetti
Tentori Gianluca 3^B
Berisha Reidi 3^B 150
Valnegri Elia 2^F 135
- Salto in lungo ragazzi
Insarauto Simone 1^E
Colombo Giorgio 1^C
Spreafico Leonardo 1^D
- Salto in lungo ragazze
Negri Reebecca 1^D
Negri Margherita 1^D
Mercuri Miriam 1^E
- Salto in lungo cadette
Straniero Giulia 2^D
Mauri Giulia 2^F
Girani Camilla 2^F
- Salto in lungo cadetti
Longoni Paolo 3^D
Felisatti Mattia 3^C
Baccigaluppi Matteo 3^C
- Lancio del vortex ragazzi
Incerti Vecchi Luca 1^C
Bianchi Michelangelo 1^D
Casiraghi Gabriele 1^D
- Lancio del vortex ragazze
Scaccabarozzi Martina 1^D
Suljoti Viola 1^D
Bonfanti Giulia 1^A
- Lancio del vortex cadette
Corti Francesca 2^A
Spreafico Francesca 2^C
Naciri Saffia 3^C
- Lancio del vortex cadetti
Ripamonti Gabriele 3^E
Rotta Pietro 3^D
Rocca Riccardo 2^B
- 600m ragazze
Brambilla Noemi 1^C
Maggi Maria 1^E
Origgi Martina 1^D
- 600m ragazzi
Limonta Samuele 1^E
Cololmbo Giorgio 1^ C
Elia Andrea 1^B
- 1000m cadette
Brusadelli Emma 3^A
Erma Elisa 2^B
Brusadelli Giulia 2^B
- 1000m cadetti
Fouda Abdelarahman 3^F
Popa George Cristian 2^A
El Bourkadi Mouhamed 3^D
- Ostacoli 80m cadette
Grassini Ludovica 3^D
Appiani Irene 2^B
Molteni Daria 2^C
- Ostacoli 80m cadetti
Esposito Federico 2^D
Maggi Pietro 3^A
Corti Enea 2^E
- Ostacoli 60m ragazze
Tariq Ritaj 1^B
Negri Rebecca 1^D
Bocchini Emily 1^D
- Ostacoli 60m ragazzi
Bianchi Michelangelo 1^D
Maggioni Giovanni 1^F
Ghislanzoni Achille 1^F
- velocità cadette
Mauri Elisa 3D
Faty Fall Mame 2^E
Ripamonti Chiara 2^A
- velocità cadetti
Gamene Ali 3^C
Conti Matteo 3^D
Colombo Christian 2^E
- velocità ragazzi
Montano Gabriel 1^F
D’Alconzo Cesare 1^A
De Benedittis Daniele 1^D
- velocità ragazze
Maserin Isabel 1^B
Mazza Alessia 1^A
Scalinci Alice 1^B