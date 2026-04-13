Fase di atletica d’istituto: sport, impegno e grandi risultati per l’Ic Marco D’Oggiono

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Giovedì scorso al centro sportivo De Coubertin di Oggiono

La fase di atletica leggera d’istituto per la scuola secondaria

OGGIONO – Giovedì 9 aprile si è svolta, presso il centro sportivo De Coubertin di Oggiono, la fase di atletica leggera d’istituto della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Marco d’Oggiono. La mattinata è stata organizzata in due momenti: dalle 8.30 alle 10.30 hanno partecipato le classi prime, mentre dalle 10.30 alle 12.30 sono scese in campo le classi seconde e terze.

La manifestazione si è svolta in un clima di grande serenità e con un’ottima organizzazione dei tempi, permettendo lo svolgimento completo di tutte le gare e delle premiazioni senza alcun problema. Gli studenti si sono distinti per comportamento, impegno e spirito sportivo, ottenendo anche risultati di rilievo nelle diverse discipline. Fondamentale è stata la collaborazione con l’Atletica Oggiono, il cui supporto ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento.

Un sentito ringraziamento va alla Dirigente Scolastica, sempre attenta e disponibile nel sostenere queste iniziative, al Comune di Oggiono, rappresentato dal Sindaco, dall’Assessore allo Sport e dalla Consigliera Diello, che hanno partecipato attivamente alle premiazioni, e al personale dell’Istituto Comprensivo che ha collaborato all’organizzazione dell’intero plesso scolastico per la realizzazione dell’evento.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti di educazione fisica, prof.ssa Maria Righetti e prof. Stefano Sozzi, per la riuscita della giornata e per l’atteggiamento positivo dimostrato da tutti gli alunni. Un’esperienza significativa che ha saputo coniugare sport, partecipazione e valori educativi.

I risultati

  • Getto del peso ragazze
    Buga Anghelina          1^C
    Valsecchi Camilla     1^D
    Bono Ludovica            1^F
  • Getto del peso ragazzi
    Ghislanzoni Achille   1^F
    Pagana Sgallli Lorenzo           1^A
    Di Bella Dario 1^D
  • Getto del peso cadette
    Ruffinoni Mathilde     3^E
    Valnegri Iside 3^C
    Laouzi Hajar  2^C
  • Getto del peso cadetti
    Mauri Marco  3^F
    Suljoti Alessandro     3^A
    Cascaval Nikolò         2^A
  • Salto in alto ragazze
    Mazza Alessia             1^A
    Tariq Ritaj        1^B
    Scalinci Alice 1^B
  • Salto in alto ragazzi
    Danzi Mattia  1^D
    Montano Gabriel        1^F
    Bofe Dionis     1^A
  • Salto in alto cadette
    Redaelli Viola          3^B
    Brabra Ameni     3^C
    Moroni Gemma          2^B
  • Salto in alto cadetti
    Tentori Gianluca         3^B
    Berisha Reidi 3^B      150
    Valnegri Elia   2^F      135
  • Salto in lungo ragazzi
    Insarauto Simone      1^E
    Colombo Giorgio       1^C
    Spreafico Leonardo  1^D
  • Salto in lungo ragazze
    Negri Reebecca         1^D
    Negri Margherita        1^D
    Mercuri Miriam           1^E
  • Salto in lungo cadette
    Straniero Giulia          2^D
    Mauri Giulia                2^F
    Girani Camilla             2^F
  • Salto in lungo cadetti
    Longoni Paolo             3^D
    Felisatti Mattia            3^C
    Baccigaluppi Matteo 3^C
  • Lancio del vortex ragazzi
    Incerti Vecchi Luca   1^C
    Bianchi Michelangelo            1^D
    Casiraghi Gabriele    1^D
  • Lancio del vortex ragazze
    Scaccabarozzi Martina          1^D
    Suljoti Viola    1^D
    Bonfanti Giulia            1^A
  • Lancio del vortex cadette
    Corti Francesca          2^A
    Spreafico Francesca    2^C
    Naciri Saffia   3^C
  • Lancio del vortex cadetti
    Ripamonti Gabriele  3^E
    Rotta Pietro    3^D
    Rocca Riccardo          2^B
  • 600m ragazze
    Brambilla Noemi        1^C
    Maggi Maria   1^E
    Origgi Martina             1^D
  • 600m ragazzi
    Limonta Samuele      1^E
    Cololmbo Giorgio      1^ C
    Elia Andrea     1^B
  • 1000m cadette
    Brusadelli Emma       3^A
    Erma Elisa       2^B
    Brusadelli Giulia        2^B
  • 1000m cadetti
    Fouda Abdelarahman            3^F
    Popa George Cristian             2^A
    El Bourkadi Mouhamed         3^D
  • Ostacoli 80m cadette
    Grassini Ludovica      3^D
    Appiani Irene 2^B
    Molteni Daria 2^C
  • Ostacoli 80m cadetti
    Esposito Federico     2^D
    Maggi Pietro   3^A
    Corti Enea       2^E
  • Ostacoli 60m ragazze
    Tariq Ritaj        1^B
    Negri Rebecca            1^D
    Bocchini Emily            1^D
  • Ostacoli 60m ragazzi
    Bianchi Michelangelo            1^D
    Maggioni Giovanni    1^F
    Ghislanzoni Achille   1^F
  • velocità cadette
    Mauri Elisa      3D
    Faty Fall Mame           2^E
    Ripamonti Chiara      2^A
  • velocità cadetti
    Gamene Ali     3^C
    Conti Matteo 3^D
    Colombo Christian   2^E
  • velocità ragazzi
    Montano Gabriel        1^F
    D’Alconzo Cesare      1^A
    De Benedittis Daniele 1^D
  • velocità ragazze
    Maserin Isabel            1^B
    Mazza Alessia             1^A
    Scalinci Alice              1^B