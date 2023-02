Galbiate: conto alla rovescia per la 10^ Monte Barro Running

La gara di corsa in montagna, organizzata dal gruppo podistico Libertà, è in programma domenica 16 aprile

La Monte Barro Running è giunta alla decima edizione: suggestivo il percorso su e giù per Galbiate

GALBIATE – E’ partito il conto alla rovescia per la 10^ edizione della Monte Barro running – Trofeo Luigi Galbiati, gara di corsa in montagna organizzata dal gruppo podistico Libertà di Galbiate. L’appuntamento è in programma per domenica 16 aprile: la gara partirà alle 9 con un percorso lungo 15,8 km su un dislivello positivo di 850 metri.

L’iscrizione costa 20 euro e deve essere effettuata sul sito Kronoman al seguente indirizzo:

https://www.kronoman.net/races/details/12418/10%C2%B0-MONTE-BARRO-RUNNING

Particolare la partenza differenziata tra uomini e donne, con queste ultime ai nastri di partenza qualche minuto prima.

Suggestivo il percorso con il passaggio, nella prima parte di gara, davanti alla chiesa di San Michele: da lì dopo una salita, ci si immette in un sentiero soprastante la strada che riporta i concorrenti sotto il nastro della partenza. Da segnalare come unicità per le corse in montagna il passaggio in paese a metà gara, con moltissimi appassionati a incitare i corridori: da qui, superato il centro abitato, la strada inizia a salire subito con pendenze importanti su una mulattiera che porta fino alla vetta. Bellissimo il colpo d’occhio per i concorrenti con una splendida vista a 360° ed i ragazzi del ristoro della croce che con il loro entusiasmo contagiano tutti.

Raggiunta la croce del Monte Barro si affronta un primo tratto in discesa molto tecnico (gli organizzatori prevederanno comunque un personale di soccorso nei punti più pericolosi), quindi si rientra a Galbiate per un sentiero sterrato attraversando di seguito l’eremo di Monte Barro, la baita degli Alpini di Galbiate e gli scavi archeologici. Da qui con diversi sali e scendi il sentiero diventa corribile fino all’arrivo.

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 500 concorrenti: per tutti è prevista in omaggio una t-shirt tecnica a ricordo della manifestazione, 4 ristori lungo il percorso, buono caffè/cappuccio presso il Bar Convegno (davanti alla partenza). E al termine ricco buffet per tutti, con birra alla spina gratuita, bibite, pizze, focacce, panini e pasticcini. Dopo la premiazione tutti ospiti in oratorio per il “pasta party” in compagnia.

Senza dimenticare i servizi gratuiti: spogliatoi, docce e deposito borse.

In concomitanza si svolgerà la Monte Barro running junior in memoria di Barbara ( aperta ai bambini/ragazzi da 7 a 14 anni) con un tracciato ricavato per le vie del centro di circa 1,5 Km.

http://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: e-mail gplgalbiate@gmail.com