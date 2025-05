GS Rogeno. Sui campi dell’oratorio il primo weekend del Memorial Luigi Gerosa

La 3^ edizione del torneo prevede tre fine settimana all’insegna dello sport e dell’amicizia

Ecco i risultati del primo weekend

ROGENO – Nell’anno del cinquantesimo anniversario dalla fondazione, la società Asd Gs Rogeno ha organizzato la 3^ edizione del torneo Memorial Luigi Gerosa che si è aperto lo scorso fine settimana con la due giorni che ha visto impegnati i ragazzi del 2014 e 2015 e i giovani calciatori in erba del 2012 e 2013.

Ad affrontarsi in accesissime ma sempre corrette sfide all’ultimo gol, sul campo dell’oratorio di Don Gianni Dell’oro, ben 12 squadre, con oltre 150 tra atleti, dirigenti e allenatori.

Grazie al grande impegno e dedizione dei Mister Fabio, Silvio ed Angelo, anche per questo maggio 2025 il Gs Rogeno Asd ripropone infatti 3 intensi week end di tornei di calcio in ricordo dello storico fondatore Luigi Gerosa.

Saranno oltre 36 le squadre provenienti da diverse zone della provincia lecchese e le formazioni che si sconteranno sui campi per raggiungere il podio in tornei articolati con gironi all’italiana, semifinali e finali che vedranno protagoniste in ogni giornata 6 squadre che daranno il meglio per ottenere la vittoria.

Giornate di condivisione, amicizia e spensieratezza, cominciate nello scorso week end e scandite dal primo sole primaverile, con decine di genitori e amici che hanno potuto anche usufruire di un ottimo servizio di ristorazione.

Tutto questo è possibile grazie anche al direttivo del Gs Rogeno e all’aiuto degli instancabili volontari che, coordinati dal presidente Stefano Valsecchi sostengono sempre queste iniziative di carattere sportivo e di comunità, nel segno di rispetto, sport e fair play.

Di seguito la classifica delle prime due giornate:

SABATO 10/05/2025 :

Categoria anni 2014/2015

1a classificata : Polisportiva 2B Merate Brivio

2a classificata : Calolziocorte

3a classificata : Costa Masnaga

4a classificata : GSO Lecco Alta

5a classificata : Castello Brianza

6a classificata : GS Rogeno

Categoria 2012/2013

1a classificata : Castello Brianza Bianco

2a classificata : Academy Val San Martino

3a classificata : Asd Rogeno

4a classificata : Polisportiva 2B Brivio Merate

5a classifcata : Costa Masnaga

6a classificata : Castello Brianza rosso

GALLERIA FOTOGRAFICA (a cura di Stefano Cardini)