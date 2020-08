Il Lombardia passa nel lecchese, a vincerlo è il danese Jakob Fuglsang

A Ferragosto la classica del ciclismo, Il Lombardia, passa anche dal lecchese

Per la prima volta vince un danese: Jakob Fuglsang, primo al traguardo di Como

OGGIONO – Il corridore danese Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) ha vinto la 114esima edizione de Il Lombardia che a Ferragosto è partito da Bergamo e ha transitato anche sulle strade del lecchese. Sul traguardo a Como ha preceduto George Bennett (Team Jumbo – Visma) e Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team).

“È stata una giornata calda – ha raccontato Fuglsang – ma siamo andati sempre a tutta. Mi sentivo bene ma sapevo che anche George [Bennett] era in forma, soprattutto dopo la sua vittoria al GranPiemonte mercoledì. Per fortuna c’era Vlasov che mi ha aiutato tantissimo: ha corso da campione. Dopo il Civiglio credevo di arrivare in volata con George poi sul San Fermo ci ho provato e quando ho visto che ero solo ho continuato a spingere a tutta fino traguardo: che bella vittoria!”.

Fuglsang è il primo danese a vincere Il Lombardia e (all’età di 35 anni e 146 giorni) è il terzo vincitore più anziano della gara dopo Tano Belloni (36 anni e 69 giorni nel 1928)

Il Lombardia ha attraversato la provincia di Lecco arrivando da Calco risalendo verso Colle Brianza per poi scendere a Galbiate, Oggiono e spostarsi verso l’erbese, quindi Pusiano, Canzo, Valbrona, Onno, l’immancabile salita alla madonna del Ghisallo e quindi il muro di Sormano per poi continuare verso il capoluogo Lariano.

RISULTATO FINALE

1 – Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) – 231 km in 5:32’54”

2 – George Bennett (Team Jumbo – Visma) a 31″

3 – Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team) a 51″